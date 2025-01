Apple: gli iPhone ricondizionati arrivano in Europa, ecco come funziona

Erano in pochi ad esserne a conoscenza ed è dunque bene avvisare tutti: sul sito ufficiale di Apple sono in vendita anche gli iPhone ricondizionati. Il programma è partito ufficialmente anche in Europa, più precisamente in Italia, Germania, Francia e Spagna. Sono al momento disponibili i dispositivi 2023 con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino originale.

Potrebbe questa essere una situazione molto conveniente per chi vuole acquistare un iPhone senza spendere cifre troppo alte. Ci sono diverse opzioni d’acquisto da poter scoprire direttamente nella sezione dedicata del sito ufficiale di Apple.

iPhone ricondizionati disponibili: ecco cosa c’è e cosa sta arrivando

Almeno per il momento sul sito ufficiale sono disponibili solo alcuni modelli. Più precisamente Apple mette a disposizione solo iPhone 15 nelle varianti da 128 e 256 GB. Stanno per arrivare anche iPhone 15 Plus e i due modelli top di gamma dello scorso anno iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, ufficialmente dismessi.

Com’è fatto un iPhone ricondizionato: ecco quali sono i componenti rivisti

Gli iPhone ricondizionati di Apple sono sottoposti a un processo rigoroso per garantire un’esperienza simile a quella di un dispositivo nuovo. Ogni iPhone è dotato di:

Batteria nuova , per prestazioni ottimali;

, per prestazioni ottimali; Scocca esterna sostituita , che rende il dispositivo indistinguibile da uno nuovo;

, che rende il dispositivo indistinguibile da uno nuovo; Cavo USB-C a USB-C, incluso nella confezione.

Ogni dispositivo venduto tra i ricondizionata di Apple è libero da qualsiasi restrizione riguardante gli operatori telefonici. Inoltre c’è un anno di garanzia per ogni iPhone ricondizionato e in più c’è anche la possibilità di estendere la copertura utilizzando AppleCare+.

Tutto quello che bisogna fare è andare sul sito ufficiale di Apple nella sezione dedicata agli iPhone ricondizionata e scegliere la soluzione che più fa al caso proprio. Come si può vedere, al momento sono disponibili pochi esemplari ma andranno via via germogliando. Ecco il collegamento alla sezione del sito di Apple dedicata.