Apple ha intenzione di inserire annunci pubblicitari su Apple Maps?

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman sulla sua newsletter Power On!, Apple starebbe valutando di inserire annunci pubblicitari su Apple Maps. Una valutazione simile è stata fatta dalla stessa compagnia nel 2022, anche se poi tale opzione è stata accantonata.

Il colosso di Cupertino mostra già annunci nell’app Apple News e, visto che l’azienda sta cercando nuove vie per monetizzare, l’integrazione di ads su Maps potrebbe risultare una scelta logica. Nonostante ciò, stando a Gurman, Apple non avrebbe ancora tempistiche o piani concreti a riguardo.

L’integrazione di annunci, oltre alla monetizzazione diretta potrebbe aprire la strada anche ad altre opportunità di guadagno per l’azienda. Per esempio, Apple potrebbe offrire i propri servizi senza pubblicità solo attraverso abbonamenti a pagamento.

Annunci pubblicitari su Apple Maps? Per il momento è solo un’idea

L’aggiunta di annunci pubblicitari su Apple Maps potrebbe avvenire attraverso l’integrazione degli stessi tra i risultati di ricerca oppure, molto più semplicemente, dando maggiore rilevanza alle icone presenti sulla mappa di chi paga Apple.

Il tutto per un sistema pubblicitario che, nel complesso, dovrebbe funzionare in modo simile agli annunci di Google, con tanto di tag che contrassegna i risultati come sponsorizzati. Nonostante ciò, agendo in questo modo la compagnia potrebbe accendere malumori tra gli utenti di vecchia data, abituati a utilizzare il proprio iPhone senza pubblicità.

Come già annunciato, non si tratta comunque di un qualcosa di immediato. Gurman ha parlato di totale assenza per quanto riguarda lavori a tal proposito, con una potenziale integrazione che potrebbe avvenire nel 2026.

Nel frattempo l’azienda sembra avere altre priorità, come l’idea di produrre il suo primo telefono pieghevole o il progetto che prevede il lancio di nuove colorazioni per iPhone 16.