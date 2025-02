iPhone 16: Apple potrebbe lanciare nuove colorazioni a breve

Tante aziende quando lanciano i loro smartphone, in corso d’opera durante i mesi a seguire, integrano la gamma con nuove colorazioni. Tutto ciò viene fatto di rado da Apple. L’azienda americana però, secondo alcune indiscrezioni basate su fonti molto affidabili, potrebbe a breve lanciare nuove tonalità dei suoi iPhone 16 e 16 Plus.

L’introduzione di una nuova tinta ha già avuto luogo cinque volte negli ultimi otto anni, sempre tra marzo e aprile. Tra gli esempi più recenti ci sono:

2023 – iPhone 14 e 14 Plus in giallo ;

– iPhone 14 e 14 Plus in ; 2022 – iPhone 13 e 13 mini in verde , con i modelli Pro e Pro Max che hanno ricevuto la variante Verde Alpino ;

– iPhone 13 e 13 mini in , con i modelli che hanno ricevuto la variante ; 2021 – iPhone 12 e 12 mini in viola.

L’unico caso in cui una variante ha coinvolto i modelli Pro è stato nel 2022, quando Apple ha rilasciato una doppia tonalità di verde per l’intera gamma di iPhone 13.

Apple prepara il restyling delle colorazioni ma solo per iPhone 16 e 16 Plus

Se Apple seguirà il suo schema, è molto probabile che iPhone 16 e iPhone 16 Plus ricevano una nuova colorazione nel corso della primavera. I modelli Pro e Pro Max, invece, potrebbero restare fuori da questa iniziativa, come è successo nella maggior parte dei casi precedenti.

Non ci sono ancora indiscrezioni concrete sul possibile nuovo colore, ma in passato Apple ha sperimentato tinte vivaci come il PRODUCT(RED) o varianti più eleganti come il Verde Alpino.

Non esiste una regola fissa che determina il rilascio di nuove colorazioni, ma l’andamento degli ultimi anni suggerisce che potrebbe essere il momento giusto per un refresh cromatico. Dopotutto, Apple ha già dimostrato che una semplice nuova tinta può aumentare le vendite e dare nuova visibilità ai modelli già in commercio.

Resta solo da vedere se il 2025 seguirà la tradizione o se Apple deciderà di aspettare un altro anno prima di introdurre una nuova variante per i suoi iPhone 16. Al momento non resta che attendere.