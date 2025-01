iPhone 16 rende Apple il più grande produttore di smartphone al mondo

Apple è sicuramente una delle aziende più influenti nel mondo della tecnologia ed in particolare nell’ambito degli smartphone. Ad oggi è davvero difficile girare per le strade e non vedere un utente con in mano un iPhone, telefono ormai sempre più desiderato ed acquistato in tantissimi paesi.

Sono diverse le varianti che hanno reso giustizia al colosso di Cupertino, il quale oggi si guadagna il titolo di primo produttore al mondo. Nell’ambito smartphone infatti, Apple ha chiuso il quarto trimestre del 2024 con risultati che simboleggiano un vero e proprio dominio. L’artefice di tutto ciò sarebbe iPhone 16 insieme ai suoi tre fratelli maggiori, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Il dominio Apple tra i produttori di smartphone è marchiato a fuoco dalla gamma iPhone 16

Apple ha conquistato la quota del 24% del mercato grazie ai numeri eccezionali totalizzati. Stando a quanto riportato dall’ultimo rapporto di Canalys, l’azienda ha distribuito ben 330 milioni di unità in tutto il mondo negli ultimi tre mesi dello scorso anno.

Apple è cresciuta sul mercato per la quinta volta consecutiva, passando da una quota pari al 23% al 24% del totale delle vendite globali. Sul secondo gradino del podio va a posizionarsi, ovviamente, Samsung, con una quota di mercato del 17%. In terza posizione c’è invece Xiaomi, che mantiene stabile il 13% delle vendite, consolidandosi come leader nella fascia di dispositivi con un buon rapporto qualità-prezzo.

Nessuno l’avrebbe mai detto ma in quarta posizione c’è un brand sconosciuto o quasi in Occidente in quanto domina soprattutto nel Medioriente, in alcune regioni dell’Asia e dell’America Latina e in Africa. La sua quota di mercato è cresciuta dall’8% al 9%. Si tratta di Transsion.

Questi risultati dunque denotano il grande impegno di Apple nel raggiungere i suoi obiettivi, con i piani che però potrebbero essere sconvolti dal 22 gennaio, quando Samsung lancerà la sua nuova gamma Galaxy S25.