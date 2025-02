iPhone pieghevole: passi avanti per Apple, ecco la novità che lo avvicina

Dopo anni di speculazioni, Apple sembra essere sempre più vicina al lancio del suo primo iPhone pieghevole. Secondo le ultime informazioni, l’azienda avrebbe selezionato Lens Technology come principale fornitore del vetro ultra-sottile (UTG) destinato al dispositivo.

Lens Technology, una società cinese specializzata nella lavorazione del vetro, avrebbe ottenuto circa il 70% degli ordini di UTG da Apple. Il materiale grezzo, invece, dovrebbe essere fornito da Corning, azienda che già produce il vetro degli attuali iPhone.

Un vetro più sottile ma più resistente

Apple starebbe sviluppando un vetro UTG con un’area centrale più sottile nella zona della cerniera, una soluzione pensata per migliorare la flessibilità senza compromettere la resistenza complessiva.

Per aumentare la durabilità del dispositivo, Cupertino potrebbe avvalersi anche di Dowoo Insys e UTI come fornitori secondari. In particolare, Dowoo Insys ha già brevettato tecnologie per il diradamento selettivo del vetro pieghevole, una delle quali molto simile a un brevetto depositato da Apple di recente.

Display Samsung e un focus sulla resistenza

Se la questione del vetro sembra ormai definita, per il display pieghevole Apple dovrebbe affidarsi alle soluzioni di Samsung Display, leader del settore. L’obiettivo è realizzare un dispositivo più robusto e innovativo rispetto alla concorrenza, un aspetto su cui l’azienda di Cupertino punta molto per distinguersi in un mercato già affollato.

Negli anni, Apple ha osservato con attenzione il settore dei foldable, evitando di lanciarsi subito nella competizione. Ora, con tecnologie più mature e soluzioni più affidabili, sembra essere arrivato il momento di entrare nel mercato. Siamo dunque di fronte ad un piano probabilmente strategico da parte di Apple, che vuole provare ancora una volta a rivoluzionare un settore, questa volta quello dei pieghevoli che sono ormai già arrivati da anni.

Adesso non resta che attendere i prossimi mesi per capire se ci saranno novità importanti, magari per vedere a settembre prossimo qualcosa di tangibile insieme ai soliti iPhone.