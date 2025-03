Apple: il nuovo modem C1 per iPhone 16e è già tra i migliori ma verrà aggiornato

Il lancio del nuovo iPhone 16e ha comportato delle novità importanti in casa Apple. La prima è stata sicuramente quella riguardante il nuovo modem C1 presente al suo interno, il primo prodotto interamente dal colosso di Cupertino. A quanto pare al momento è già tra i migliori in assoluto per prestazioni ma questo non fermerà Apple che ha intenzione di aggiornarlo. Una nuova versione infatti è prevista per la produzione già nel prossimo 2026. Ci saranno tre aspetti principali su cui l’aggiornamento andrà a focalizzarsi:

un ulteriore miglioramento dell’ efficienza energetica ;

; una velocità di trasmissione dati superiore;

superiore; l’introduzione del supporto al 5G mmWave, l’unico aspetto attualmente assente (anche se poco rilevante per il mercato italiano).

Le tecnologie produttive del modem C1 e le prospettive future

Al momento, i vari componenti del modem C1 utilizzano tecnologie produttive diverse:

la baseband è realizzata con processo a 4/5 nanometri ;

è realizzata con processo a ; i trasmettitori per le frequenze Sub-6 GHz e per le medie frequenze utilizzano il processo a 7 nanometri ;

e per le utilizzano il processo a ; il circuito integrato per la gestione energetica (PMIC) impiega invece un più datato processo a 55 nanometri.

Un esordio sorprendente: Apple già alla pari con i leader del mercato

Quando Apple annunciò il suo progetto di sviluppare internamente il modem, dopo anni di rinvii e investimenti milionari, in molti si aspettavano un inizio difficile. Invece, con grande sorpresa, il modem C1 ha subito convinto gli esperti, mostrando prestazioni equiparabili ai migliori concorrenti già affermati, come Qualcomm e Samsung.

A dimostrarlo chiaramente, alcuni test indipendenti hanno recentemente confrontato la connettività dati dell’iPhone 16e (con modem C1) con:

iPhone 16 Pro Max (Qualcomm Snapdragon X71);

(Qualcomm Snapdragon X71); Google Pixel 9 Pro XL (Samsung Exynos 5400);

(Samsung Exynos 5400); Samsung Galaxy S25 Ultra (Snapdragon X80).

Tutti e quattro gli smartphone sono stati testati nelle stesse identiche condizioni: stessa SIM, stesso operatore e stessa app. Il risultato? Il modem C1 non ha deluso affatto, mostrando velocità e stabilità di connessione praticamente alla pari con concorrenti ben più navigati.

Apple è pronta a cambiare gli equilibri nel settore modem

Se questi risultati sono quelli raggiunti da Apple al primo tentativo, la concorrenza ha ragione a preoccuparsi. Cupertino ha dimostrato che, anche in un campo tecnologicamente complesso come quello dei modem, è capace di imparare in fretta e di puntare subito al vertice.

Ora, con ulteriori migliorie in arrivo già dal prossimo anno, Apple potrebbe davvero cambiare gli equilibri di mercato nel mondo della connettività mobile, rafforzando ancora di più il vantaggio competitivo dei propri iPhone rispetto ai concorrenti Android.