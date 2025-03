iPhone 16e è stato smontato: svelato un altro miglioramento utilissimo

L’obiettivo di Apple con il nuovo iPhone 16e era quello di far vivere agli utenti un’esperienza più economica ma con le stesse caratteristiche (più o meno) dei top di gamma veri. A quanto pare sotto certi aspetti, il colosso di Cupertino ci è riuscito e lo si può vedere dall’entusiasmo di molti utenti. Stando a quanto riportato, oltre al design che è stato stravolto parzialmente, ci sono anche delle migliorie a livello hardware, una delle quali fino a poco fa nascosta: si tratta della batteria.

Batteria più grande e sistema di rimozione migliorato

Qualcuno non ci aveva fatto caso, o meglio Apple non ne aveva fatto menzione: iPhone 16e ha la batteria più grande rispetto a quanto pronosticato in precedenza. Qualcuno parlava infatti di 3.961 mAh, ma il teardown (lo smontaggio del dispositivo) ha smentito questo dato: a quanto pare il modulo effettivo è da 4.005 mAh, un netto incremento rispetto ai modelli precedenti.

Oltre alla capacità maggiore, Apple ha integrato un nuovo sistema di rimozione della batteria, già visto su iPhone 15. Questo utilizza una corrente elettrica a basso voltaggio per facilitare la sostituzione, rendendo il processo più semplice e accessibile per gli utenti.

Un nuovo modem 5G firmato Apple

Un’altra novità riguarda il chip C1, il primo modem 5G progettato direttamente da Apple. Si tratta di un componente che combina tecnologia 4nm per la baseband e 7nm per il transceiver, garantendo un minor consumo energeticorispetto ai modem Qualcomm utilizzati finora. I primi test suggeriscono che questa soluzione ottimizza l’efficienza energetica del dispositivo, traducendosi in un’autonomia più lunga.

Fotocamera semplificata, ma più potente

L’iPhone 16e rinuncia alla doppia fotocamera dell’iPhone 15 e adotta un singolo sensore da 48 MP. Questa scelta ha permesso di liberare spazio all’interno del dispositivo, contribuendo probabilmente alla possibilità di integrare una batteria più capiente.

Un’evoluzione mascherata da tradizione

Dal Face ID (rimasto invariato rispetto a iPhone 14) al mantenimento della notch anziché la Dynamic Island, iPhone 16e sembra voler mantenere un’estetica familiare, ma con un’anima più moderna. Apple sta chiaramente testando nuove tecnologie su un modello più accessibile, offrendo agli utenti una migliore autonomia e una connettività più efficiente senza stravolgere il design.

Per chi cerca un iPhone con una batteria più longeva, un modem più efficiente e un’esperienza semplificata, questo modello potrebbe rivelarsi una scelta molto interessante.