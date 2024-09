Apple: il tasto Camera Control è già stato copiato, ecco da quale azienda

Sono state tante anche questa volta le persone che hanno riso di Apple dopo la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi. Gli utenti questi volta però devono prendere atto di una cosa: il colosso di Cupertino funge sempre da apripista.

Dal notch, alla Dynanic Island, arrivando persino all’eliminazione dei caricabatterie nelle scatole, Apple ha dettato molte tendenze nel settore degli smartphone. Di novità interessanti ce ne sono state poche con i nuovi iPhone 16, ma alcune di queste sono destinate a far chiacchierare. A parte l’intelligenza artificiale su iPhone 16, il pulsante di controllo della fotocamera potrebbe essere l’unico altro motivo per cui vale la pena acquistare i nuovi telefoni di Apple. Fondamentalmente il colosso ha trasformato l’iPhone in una fotocamera professionale molto intelligente e quest’aspetto sarebbe piaciuto tanto ad un’azienda: Realme. Questa è stata la prima sulla scena a “prendere ispirazione”.

Apple copiata da Realme che introduce il suo Camera Control

Chase Xu, vicepresidente e chief marketing officer di Realme, ha condiviso un breve video sulla popolare piattaforma di social media cinese Weibo. Il telefono in questione, mostrato al pubblico, sembra essere un nuovo modello non ancora annunciato ma attualmente in fase di sviluppo.

Il pulsante della fotocamera mostrato nel video si trova nello stesso punto facilmente accessibile sugli iPhone 16. Anche la funzionalità è esattamente la stessa: aprire l’app della fotocamera, zoom scattare una foto.

Se Realme è riuscita ad accedere al pulsante di Camera Control, ora ci si aspetta che lo faranno anche altri marchi cinesi come Huawei e Honor. Ci sono inoltre buone probabilità che Samsung e Google possano seguire l’esempio.

L’iPhone 16 sarà probabilmente uno dei migliori telefoni che gli utenti ritengono interessanti da acquistare ma cosa succederebbe se queste funzionalità venissero offerte da un’altra azienda a prezzi nettamente minori? Di certo gli utenti morirebbero dalla voglia di provare il tutto e a quanto pare Realme vuole dargliene opportunità.