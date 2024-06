Apple Intelligence consentirà agli utenti di usare meno il loro iPhone

La WWDC 24 è ormai diventata l’argomento principale per gli utenti appassionati di tecnologia ed in particolar modo del mondo Apple. Questa conferenza tenuta qualche giorno fa ha scritto un piccolo/grande pezzo di storia a Cupertino: il sistema operativo in arrivo a settembre, iOS 18, porterà con sé quella che forse è la funzionalità più chiacchierata ed attesa, ovvero Apple Intelligence.

Questa soluzione, che arriverà per la prima volta sugli iPhone, sarà rivoluzionaria. Quando il sistema operativo aggiornato con le sue nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale arriverà entro settembre, potrebbe comportare grossi cambiamenti. Secondo i più esperti iOS 18 ed Apple Intelligence potrebbero potenzialmente spingere gli utenti ad utilizzare meno il proprio iPhone.

Apple Intelligence: la novità che porterà gli utenti ad usare meno l’iPhone

All’interno di Apple Intelligence si nasconde un nuovo mondo fatto di intelligenza artificiale e tanti automatismi che aiuteranno iOS a fare un ulteriore passo in avanti. Gli utenti arriveranno ad usare meno il loro iPhone e non perché l’intelligenza artificiale su iOS 18 sarà in qualche modo noiosa. Con l’AI gli utenti che usano costantemente lo smartphone saranno potenzialmente in grado di ottenere più di ciò che hanno ottenuto fino ad oggi e con passaggi molto più brevi. Questo implicherà dunque un minor utilizzo dell’iPhone.

Dando uno sguardo più approfondito al discorso che il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto con il popolare YouTuber Marques Brownlee, si evince proprio tale aspetto.

Tim Cook ci ha tenuto infatti ad approfondire l’approccio di Apple verso l’intelligenza artificiale, sottolineando la sua integrazione nei dispositivi di uso quotidiano. L’AI arriverà infatti a bordi degli Apple Watch e degli iPhone.

L’attenzione di Apple comunque resta sui vantaggi di cui può beneficiare l’utente. Tra questi, il rilevamento degli incidenti e il monitoraggio della salute. Anche la privacy ovviamente sarà ai massimi livelli proprio per continuare a far sentire le persone quanto più al sicuro possibile.