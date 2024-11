Apple intende facilitare la sostituzione degli speaker del MacBook Pro

La riparazione degli speaker dei MacBook Pro potrebbe presto diventare più semplice ed economica. Per gli utenti Apple, questo tipo di intervento è un vero e proprio incubo, soprattutto per tempistiche ed eventuali costi che devono affrontare.

Secondo quanto riportato dal sito Macrumors, Apple avrebbe informato i punti di vendita e assistenza che gli speaker saranno resi disponibili come componenti autonomi per quanto riguarda MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati di chip M4. Nonostante ciò, altre fonti assicurano che questa opzione per le riparazioni sarà disponibile anche per i precedenti modelli di MacBook Pro con CPU Apple Silicon.

Come è facile intuire, tutto ciò dovrebbe permettere ai possessori di tali computer di affrontare costi minori in caso di riparazioni.

Sostituzione degli speaker del MacBook Pro? Apple cambia politica in favore degli utenti

La procedura di sostituzione degli altoparlanti su un MacBook Pro, fino ad oggi, costituiva nella sostituzione dell’intero case superiore.

Ciò andava a includere batteria e altre componenti che andavano riacquistate in blocco, oltre ad avere un potenziale impatto ambientale da non sottovalutare. Il nuovo intervento potrebbe risultare meno semplice per il tecnico ma, a livello pratico, comporta la sola sostituzione degli speaker. I MacBook Pro dotati di chip M4 sono stati lanciati sul mercato recentemente e, visti i loro costi, poter affrontare riparazioni post-acquisto a prezzi meno esosi è di certo una buona notizia per i possessori.

Sempre nel contesto di MacBook e riparazioni, i vecchi dispositivi dotati di chip Apple T2 hanno potuto giovare di un tool non ufficiale per la riparazione dei componenti più soggetti a guasti, permettendo agli utenti di agire in prima persona, risparmiando tempo e denaro.