Apple, iOS 19: alcune funzioni potrebbero non arrivare subito, ecco quali

L’attenzione che gira intorno al mondo Apple in quest’ultimo periodo è davvero tanta, nonostante i nuovi iPhone 16 siano già arrivati e nonostante iPhone SE 4 sia ancora relativamente lontano. In queste ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni e riguarderebbero il futuro del sistema operativo mobile di Cupertino, ovvero iOS 19.

Stando a quanto riportato, proprio la nuova versione del software per iPhone potrebbe mancare di alcune novità molto attese. Queste arriverebbero solo dopo, addirittura con iOS 19.4.

iOS 19: alcune funzioni non arriveranno subito

Al momento è chiaro che le voci restano tali e che di dettagli non ce ne sono molti: iOS 19 è lontano e chi attende l’aggiornamento non può che rifarsi a quanto trapela sul web. Non esistono conferme e non ci sono dettagli precisi, soprattutto per quanto concerne le funzionalità. Più novità del solito, ascoltando Mark Gurman, nota fonte vicina al mondo Apple, verranno posticipate e tra queste ci sarebbe anche la più attesa:il nuovo LLM Siri.

In questo caso si tratta di una versione più avanzata del noto assistente virtuale, basata sull’intelligenza artificiale. Il nuovo Siri dovrebbe permettere agli utenti di poter beneficiare di interazioni più fluide e complesse. Allo stesso tempo non dovrebbe essere disponibile addirittura fino a pochi mesi prima del lancio di iOS 20. In breve, per avere la novità migliore gli utenti dovrebbero attendere fino a poco prima dell’autunno 2026.

iOS 19 sarà presentato al WWDC di giugno 2025, come da tradizione. La versione definitiva verrà rilasciata a settembre, in contemporanea con la nuova linea di iPhone 17. Tra i modelli attesi c’è l’iPhone 17 Air, che introdurrà un design completamente nuovo.

Questa non è la prima volta che Apple adotta un approccio simile. Già con iOS 18, alcune funzionalità chiave sono arrivate solo mesi dopo il lancio iniziale, come la versione aggiornata di Siri attesa per la primavera del 2025. Ritardare alcune novità consente ad Apple di perfezionarle e garantire un’esperienza utente stabile e senza problemi.