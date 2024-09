iPhone SE 4 avrà il display OLED, Apple completa la transizione totale

Negli ultimi mesi il mondo Apple ha generato indirettamente tanto hype tra gli utenti. Questo non ha riguardato solo ed esclusivamente gli iPhone 16 in arrivo tra pochi giorni, ma anche il prossimo e tanto atteso iPhone SE 4.

In precedenza, si vociferava che questo modello economico avrebbe sostituito il suo LCD con un display OLED più performante e bello da vedere. All’interno di un recente rapporto dall’Asia ci sarebbero ulteriori conferme in merito. Questo significherebbe solo una cosa: dopo la prossima presentazione dell’iPhone SE 4, che dunque avrà presumibilmente lo schermo OLED, Apple avrà raggiunto un grande obiettivo.

Apple sta per completare la transizione OLED con l’arrivo dell’iPhone SE 4

A partire dal 2025, Apple ha in programma di passare ai display OLED su tutti i suoi modelli di iPhone, eliminando dunque completamente gli LCD. Secondo l’agenzia di stampa Nikkei Asia, questo cambiamento avrà luogo certamente e ciò significa che anche il modello più economico dei melafonini riceverà uno schermo OLED.

Inoltre, questa transizione ai display OLED porterà all’abbandono da parte di Apple di due importanti fornitori giapponesi, Japan Display (JDI) e Sharp.

Ora a guidare la carica nella produzione dei display OLED sono i produttori sudcoreani e cinesi. Stando a quanto si dice, Apple avrebbe già iniziato a ordinare display per il prossimo iPhone SE 4 al gruppo cinese BOE Technology e ad LG Display.

A guidare però la fornitura di display per Apple, è Samsung Electronics con una quota di mercato di quasi il 50%, seguita da LG Display con circa il 30%. Fanalino di coda proprio BOE con il 20%. Chiamano dunque ulteriori conferme in merito all’arrivo di questi nuovi display a bordo dell’iPhone più economico della nuova generazione. Gli utenti sono quindi entusiasti: potranno avere una qualità dello schermo maggiore anche spendendo molto meno rispetto ai soliti modelli. Ora non resta altro che aspettare la presentazione.