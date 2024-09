iPhone 16 Pro: finalmente potrebbe arrivare la ricarica rapida

I prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono pronti a migliorare finalmente l’esperienza di ricarica proposta da Apple. Alcune voci suggeriscono una velocità di ricarica significativamente più elevata, con entrambi i telefoni che potrebbero segnare un momento fondamentale nella storia degli iPhone. A quanto pare, come recitano le indiscrezioni, potrebbero stabilire un nuovo standard quasi eguagliando le velocità di ricarica del principale concorrente Samsung.

La costante necessità di ricaricare uno smartphone può spesso essere un fastidio, soprattutto per chi ha bisogno di riprendere e scendere di casa al volo. In una società dove avere a che fare con il proprio telefono è fondamentale, non solo per coltivare i rapporti personali ma anche per lavoro ad esempio, è necessario che queste operazioni rubino poco tempo agli utenti. Questo è probabilmente il motivo per cui negli ultimi cinque anni i produttori di telefoni si sono concentrati molto sulla tecnologia di ricarica, consentendo agli utenti di ricaricare rapidamente i propri dispositivi e tornare alle loro attività quotidiane.

iPhone 16 Pro e Pro Max si ricaricheranno più velocemente (finalmente)

Ironia della sorte, Apple e la rivale Samsung, colossi assoluti del mercato smartphone, non offrono i telefoni con la ricarica rapida più performante in circolazione. Altre aziende stanno cavalcando l’onda dell’innovazione in quel segmento e tra queste ci sono OnePlus, Xiaomi, Oppo e altri.

Più specificamente, le voci parlano di una ricarica rapida cablata da 40 W, che rappresenta un aumento sostanziale rispetto alla ricarica da 20 W offerta dai modelli iPhone 15 Pro della generazione precedente. Inoltre, si prevede che anche la velocità di ricarica wireless MagSafe migliorerà, passando da 15 W a 20 W.

Ci sarà dunque un aumento del 48,1% della potenza di ricarica con cavo e un aumento del 33% tramite il caricabatterie MagSafe. Al momento queste sembrano essere solo delle voci, ma più volte sono state avanzate durante gli ultimi mesi.