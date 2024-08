iPhone 16 Pro Max: la variante Desert Titanium spunta in un video

Finalmente il momento sta arrivando. Apple è pronta a dare una sterzata al mercato degli smartphone con l’imminente lancio della serie iPhone 16. Come al solito, uno degli aspetti più discussi non è legato certamente ad un particolare aspetto del software, quell’iOS 18 già ampiamente conosciuto in questi mesi, ma al nuovo colore che si dice introdurranno gli ultimi modelli di iPhone top di gamma.

Mentre si era ipotizzato che il nuovo colore dell’iPhone 16 potesse avere una sfumatura dorata, un video reale trapelato di recente suggerisce che in realtà il Desert Titanium sarà una tonalità che si terrà sul marroncino. Sebbene sia importante notare che questi video potrebbero essere basati su modelli non veri al 100%, il filmato di oggi sembra essere pienamente in linea con foto reali viste in precedenza.

iPhone 16 Pro Max Desert Titanium: il video lo mostra per la prima volta

Il modello mostrato nel video è molto probabilmente un iPhone 16 Pro Max e il colore non assomiglia sicuramente all’oro. Sembra quasi più ramato, una sorta di marroncino.

L’intera gamma di iPhone 16 Pro e Pro Max sarà in titanio, con colori diversi tra loro tra cui il Titanium White, Black, Grey e appunto il Brown. Il nome esatto del colore dovrebbe essere proprio Desert Titanium o magari Gold Titanium.

Ci sono state anche indiscrezioni in merito ad una presunta variante di colore chiamata Rose, anche se al momento pare molto improbabile che arrivi. Di certo questa nuova opzione di colore che Apple ha pensato è destinata a catturare l’attenzione dei fan, poiché sembra molto diversa dalle tonalità viste negli ultimi anni.

A circa una settimana dall’evento di lancio ufficiale del 9 settembre, ci si può dunque aspettare che tutti sia pronto. Effettivamente non manca nulla e diverse indiscrezioni hanno già ampiamente anticipato ciò che sarà anche se non è escluso il colpo di scena.