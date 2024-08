iOS 18 consentirà di tenere la musica attiva mentre si fanno video

Finalmente Apple ha cominciato a distribuire le versioni beta della sua prossima versione del sistema operativo mobile iOS 18. Alcuni utenti abilitati ad usufruire di queste versioni sperimentali, hanno potuto già scoprire alcune nuove funzionalità in lavorazione.

Oltre al tanto chiacchierato Apple Intelligence sembra esserci dell’altro: a quanto pare gli utenti potranno finalmente ascoltare la musica anche mentre usano la fotocamera registrare video.

Apple prepara un’altra novità: con iOS 18 la musica non si stopperà all’apertura della videocamera

Un nuovo rapporto pubblicato sul web afferma che con iOS 18, gli utenti che possiedono un iPhone saranno in grado di registrare dei video anche senza mettere in pausa la musica, il podcast o qualsiasi altro audio che stanno riproducendo. A quanto pare la funzione sarà disponibile indipendentemente dal fatto che l’utente possa usare gli AirPods o meno.

La situazione dunque cambierebbe nettamente rispetto al solito, siccome quando l’iPhone in genere comincia a registrare un video, è solito interrompere qualsiasi file multimediale con audio in riproduzione.

Qualche anno fa, Apple ha introdotto un modo per registrare video direttamente dalla modalità foto dell’app della fotocamera: basta infatti premere a lungo il pulsante di scatto. Questo trucco consente di continuare a riprodurre la musica durante le riprese. Tuttavia, la qualità video non è la stessa che si ottiene aprendo la modalità video dedicata.

Oltre a questo, iOS 18 porterà molte altre funzionalità non legate solo all’intelligenza artificiale agli utenti iPhone quest’anno. Ad esempio, ci sarà la possibilità di bloccare le singole app e richiedere il Face ID o un codice di accesso per accedervi. Gli utenti potranno anche nascondere le app dalla schermata iniziale in modo che nessun altro possa vederle. Inoltre, iOS 18 consentirà di personalizzare le icone delle app, sia riorganizzandole che scegliendo un tema di colore diverso. Ormai mancano settimane al lancio dei nuovi iPhone e di conseguenza anche del nuovo sistema operativo.