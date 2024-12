Apple, iOS 19 arriverà in ritardo: ecco per quale motivo

Stando a quanto riportato da fonti molto attendibili, il periodo attuale per Apple non sarebbe di certo dei migliori dal punto di vista organizzativo. Il colosso di Cupertino infatti sarebbe in grande difficoltà con lo sviluppo di iOS 19. A quanto pare la ragione principale sembra essere il tempo impiegato per completare le funzionalità di iOS 18. Secondo le parole di Mark Gurman di Bloomberg, sono molti gli sviluppatori ancora impegnati sugli aggiornamenti del sistema attuale, invece di concentrarsi sulla prossima versione. Per questo motivo, anche iOS 19 sarà rilasciato in modo graduale, un po’ alla volta.

Un percorso complicato per iOS 18 e ritardi per iOS 19

Come tutti ben sanno, al lancio dei nuovi iPhone 16, iOS 18 non era ancora completo. Il sistema operativo infatti mancava di diverse funzioni promesse, specialmente quelle legate all’intelligenza artificiale. In ogni modo l’azienda ha provato da quel momento a recuperare, proponendo i suoi nuovi aggiornamenti con tutto ciò che non era ancora arrivato in precedenza. Con iOS 18.1 infatti si sono viste le prime migliorie e ora, con iOS 18.2, sono arrivate anche le altre novità promesse. Nel frattempo però c’è grande attesa per le release successive che promettono veri e propri colpi di scena.

Questa situazione, però, ha rallentato il lavoro su iOS 19. La scelta di Apple di distribuire le novità in più fasi potrebbe avere un impatto sull’esperienza generale e sulle aspettative degli utenti.

Pro e contro di un rilascio a tappe

Un tempo, Apple puntava a includere tutte le funzioni più importanti nella prima versione del sistema operativo, lasciando agli aggiornamenti successivi solo miglioramenti secondari. Con iOS 18, però, la strategia è cambiata: le novità vengono rilasciate poco per volta. Questo approccio aiuta gli utenti a familiarizzare gradualmente con le nuove funzioni, ma lascia la sensazione che il sistema non sia completo fin da subito.

Per iOS 19, Apple sembra voler seguire lo stesso metodo, sperando di garantire maggiore stabilità. Tuttavia, la strada intrapresa divide le opinioni, e bisognerà vedere se riuscirà a soddisfare le aspettative.