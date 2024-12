iOS 18.2 è ufficiale con tante novità e AI per gli utenti Apple

Con un lieve ritardo sulla tabella di marcia, Apple ha distribuito l’aggiornamento iOS 18.2 per gli iPhone compatibili. Sono diverse le nuove funzionalità che la nuova release porta con sé. Questo update mira a migliorare l’utilizzo quotidiano grazie a innovazioni per la fotocamera, nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale e un rafforzamento delle opzioni per la tutela della privacy.

Fotocamera: precisione e controllo avanzati

Con iOS 18.2, la fotocamera degli iPhone 16 e delle versioni Pro introduce il comando di scatto a doppia fase. Questa funzionalità consente di bloccare esposizione e messa a fuoco con una leggera pressione, ottimizzando la nitidezza e i dettagli delle foto.

L’app Foto beneficia di nuove funzioni per la gestione dei contenuti: ora è possibile avanzare nei video fotogramma per fotogramma e disabilitare la riproduzione in loop. Inoltre, Apple ha introdotto la cancellazione manuale degli album “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente”, aumentando il controllo sulle raccolte personali.

Novità in Safari e altre app

Safari si rinnova con sfondi personalizzabili per la pagina iniziale e una nuova funzione che consente di importare ed esportare i dati di navigazione. Tra le migliorie più evidenti, la Dynamic Island e la schermata Home ora forniscono aggiornamenti in tempo reale sui download in corso. Per la sicurezza, il protocollo HTTPS diventa prioritario durante la navigazione.

L’app Memo Vocali supporta la registrazione multitraccia, un’aggiunta che permette di combinare la voce con basi musicali direttamente da iPhone 16 Pro o Pro Max. I file creati possono essere esportati in Logic Pro, offrendo nuove possibilità a chi lavora nel campo musicale.

Intelligenza artificiale e nuove applicazioni

Apple Intelligence amplia le sue funzionalità con applicazioni innovative come Image Studio, che permette di creare immagini animate o stilizzate partendo da semplici descrizioni testuali. Altra novità è il supporto di Sketch Magic in Note, che trasforma schizzi in immagini finalizzate scegliendo fra vari stili artistici.

Siri si arricchisce grazie all’integrazione con ChatGPT, offrendo agli utenti una generazione avanzata di contenuti testuali e visivi senza lasciare l’ambiente iOS. Tutto questo è reso possibile con tecnologie avanzate per la protezione della privacy, come Private Cloud Compute.

Miglioramenti aggiuntivi

Con Genmoji, Apple introduce una personalizzazione degli emoji attraverso descrizioni testuali o immagini, mentre Visual Insight utilizza la fotocamera per fornire informazioni utili su ciò che viene inquadrato, dai dettagli di un oggetto agli orari di attività commerciali.

Infine, l’aggiornamento risolve bug come immagini sfuocate in modalità Notte o la mancata visualizzazione immediata delle foto appena scattate. iOS 18.2 rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ecosistema sempre più versatile e sicuro.