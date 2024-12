iOS 18.2 migliora l'app foto di Apple su iPhone con 5 novità

Apple sta per rilasciare l’aggiornamento ad iOS 18.2, introducendo 5 cambiamenti che migliorano l’esperienza d’uso dell’app Foto. Questi aggiornamenti rispondono ai feedback degli utenti, rendendo l’app più intuitiva e funzionale rispetto alla versione iniziale di iOS 18.

1. Video a schermo intero di default

Una delle modifiche più criticate in iOS 18 era la riproduzione dei video con bordi, richiedendo un tap per passare alla modalità a schermo intero. Con iOS 18.2, i video ora verranno riprodotti direttamente a schermo intero, eliminando il fastidioso effetto di zoom in e out. Rimane comunque la possibilità di nascondere gli elementi dell’interfaccia con un tap per una visione più pulita.

2. Disattivazione dei video in loop automatico

Se i video che si ripetono in automatico non sono di vostro gradimento, Apple offre una soluzione. Nelle impostazioni dell’app Foto (Impostazioni > Foto), è ora disponibile un nuovo toggle chiamato Loop Videos. Questa novità è attivo di default, ma può essere disattivato facilmente.

3. Navigazione più rapida con gesture

L’app Foto ora permette di tornare indietro più facilmente quando si esplorano le varie cartelle di foto. In iOS 18.2, è possibile utilizzare una gesture di swipe verso destra, eliminando la necessità di toccare il pulsante Indietro nell’angolo in alto a sinistra, particolarmente scomodo su schermi di grandi dimensioni.

4. Analisi del video frame-by-frame

Per chi desidera una maggiore precisione nella riproduzione dei video, iOS 18.2 introduce il supporto allo scrubbing frame-by-frame. Questa funzione è accompagnata da un’indicazione temporale in millisecondi, utile per analizzare i video nei minimi dettagli.

5. Possibilità di cancellare la cronologia

Con iOS 18.2, sarà inoltre possibile gestire anche la cronologia dei “Recenti” e dei “Recentemente condivisi“, due utility che tengono traccia delle foto e dei video visualizzati o condivisi di recente. Gli utenti potranno presto eliminare singoli elementi tramite la pressione prolungata o rimuovere tutta la cronologia dal menu direttamente dai tre puntini nell’angolo superiore destro.