Apple iPad 2022 da 10,9" in sconto al Black Friday con prezzo bomba

Hanno sempre scaturito grande interesse negli utenti interessati al mondo della tecnologia i tablet, più in particolare gli iPad di Apple. Effettivamente si è trattato del primo esemplare in quest’ambito, il quale negli ultimi anni si è evoluto con grande rapidità. Sono state diverse le implementazioni che le aziende hanno portato a bordo dei loro dispositivi, con Apple che ha reso i propri davvero impeccabili.

Dopo aver lanciato più modelli del suo iPad, Apple ha provveduto a puntellare ogni settore. Lo schermo è stato migliorato, così come la memoria e le fotocamere. A tal proposito oggi in sconto c’è una proposta molto interessante, ovvero quella che riguarda l’iPad 2022, quello da 10,9″.

Grazie allo sconto del 10%, sarà possibile risparmiare 80 € sul prezzo finale, pagando il prodotto solo 709 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due, con il primo totalmente gestito da Apple.

Amazon offre l’iPad di 10a generazione in sconto

Dotato della solita forma iconica, questo iPad 2022 mostra angoli più squadrati, in linea con le ultime serie. La colorazione in giallo è una delle più amate in assoluto e conferisce anche un aspetto più solare al prodotto.

Per quanto concerne lo schermo, siamo di fronte ad un pannello Liquid Retina da 10,9″ dotato di ottima risoluzione e True Tone. Il processore a bordo è un chip A14 Bionic con CPU a 6 core, mentre la fotocamera posteriore è da 12 MP con grandangolo.

Anche la fotocamera frontale è da 12 MP, ma mostra un’ottica ultra-grandangolare e l’inquadratura automatica.

Quando arrivano in sconto gli iPad, ci sono sempre utenti pronti ad acquistarli. L’attesa infatti spesso dura mesi ed oggi, ad un giorno dal Black Friday e nel bel mezzo della settimana degli sconti, è possibile acquistare la versione 2022 con il 10% di sconto.

Il dispositivo arriva con un prezzo di 709 € e con due anni di garanzia. La spedizione è garantita in pochissimi giorni e inoltre, qualora dovesse esserci qualcosa che non funzionerà, potrete rispedire l’iPad al mittente entro il 31 gennaio 2024 ottenendo un rimborso completo.

