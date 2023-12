Apple iPad Air 2022 su Amazon in sconto, il prezzo è OTTIMO (-11%)

Quando vi chiedete se acquistare un iPad può comportare grossi benefici, vi state facendo la domanda giusta. Effettivamente è così, soprattutto quando acquistate su Amazon e quando il modello Air 2022 arriva in sconto.

Oggi con l’11% in meno sul prezzo ufficiale, lo pagherete solo 699 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce inclusa.

iPad Air 2022, il prodotto perfetto per tutti

L’iPad Air 2022 è stato creato per sorprendere pur non essendo un Pro. A bordo del dispositivo ecco innanzitutto un display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Tutto ciò consente quindi di avere un’esperienza visiva estremamente avanzata sia per quanto riguarda la visione dei contenuti che per quanto riguarda il contesto lavorativo.

Le prestazioni sono il suo forte, dal momento che è equipaggiato con il potentissimo processore Apple M1 dotato di Neural Engine. Questa scelta dunque garantisce prestazioni elevate e una fluida esperienza utente, oltre che una grande efficienza energetica siccome la batteria consente di arrivare oltre la giornata di utilizzo.

La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo consente di catturare immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale, anch’essa da 12MP, dotata di ultra-grandangolo e inquadratura automatica, è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità. Questo prodotto a bordo ha una memoria da 64 GB di archiviazione.

Sono diverse le colorazioni disponibili ma oggi in sconto c’è probabilmente la variante più bella, ovvero quella in grigio siderale. Gli altoparlanti stereo in posizione orizzontale forniscono un audio coinvolgente, completando l’esperienza multimediale di questo potente dispositivo.

Grazie ad Amazon il prezzo scende rispetto al solito: c’è infatti l’11% di sconto che comporta un ribasso di ben 90 €. Questo significa che l’iPad Air 2022 sarà disponibile per 699 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro questo sabato se lo ordinate adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.