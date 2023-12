Apple iPhone 15 in promo al 10%, è lo smartphone più amato su Amazon

Lo smartphone simbolo del secondo semestre del 2023 e probabilmente dell’intero anno insieme al Galaxy S23, è certamente l’iPhone 15. Il prodotto di Apple ha incantato gli utenti per via delle sue grandi novità, le quali effettivamente hanno riguardato proprio il modello di base più che i Pro.

Ad oggi l’iPhone 15 si dimostra davvero uno dei più grandi compromessi tra i top di gamma, siccome al suo interno offre il meglio. Si parte da un nuovo processore arrivando a piccole chicche sul design e ad un netto miglioramento della fotocamera.

Tutto ciò oggi arriva su Amazon con un prezzo migliore rispetto al solito. L’iPhone 15 infatti è oggi disponibile con il 10% di sconto per un costo finale che equivale a 879 € invece che a 979 €. Lo sconto di 100 € potrebbe quindi convincere gli utenti a fare questo acquisto, approfittando della variante azzurra da 128 GB. Ci sono come sempre due anni di garanzia e la spedizione è prevista entro martedì.

iPhone 15 da 128 GB in promo, ecco le specifiche tecniche

Partendo dal design, sembra essere cambiato poco rispetto al modello precedente ma una volta acceso il display ecco la nuova Dynamic Island, esattamente come i dispositivi Pro. L’iPhone 15 mostra questa novità ma anche il nuovo processore A16 Bionic e il nuovo sensore da 48 MP per la fotocamera principale.

Tornando al display, l’unità da 6,1″ Super Retina XDR offrirà immagini difficilmente eguagliabili da altri smartphone.

Se stavate cercando un motivo in più per acquistare questo nuovi iPhone 15, eccolo qui: il prezzo è sceso sensibilmente.

