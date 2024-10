iPhone 16: se siete curiosi di sapere come vanno le vendite, ecco i risultati

Esattamente un mese fa sono arrivati ufficialmente i nuovi iPhone 16, i quali hanno fatto la loro prima uscita dopo mesi di voci e indiscrezioni varie. Prima dell’annuncio sul palco di Cupertino, le aspettative sulle vendite dei nuovi melafonini erano molto varie: alcuni analisti sostenevano che sarebbe partito un super-ciclo mentre altri erano invece più scettici.

Ora l’autorevole informatore molto vicino ad Apple, Ming-Chi Kuo ha delle buone notizie per chi stava aspettando dati in merito al mercato che stanno avendo gli iPhone 16.

iPhone 16: le vendite sembrerebbero in linea con quello che si aspettava Apple

Sembra che Apple abbia ancora una volta centrato l’obiettivo: a quanto pare le vendite di iPhone 16 corrispondono alle aspettative dell’azienda e almeno per il momento non sono previsti tagli alla catena di fornitura. Le settimane successive a un grande annuncio e al rilascio di un prodotto sono solitamente quelle in cui si iniziano a vedere segnali di potenziali tagli alla produzione. Sebbene Apple non condivida alcun numero su vendite e spedizioni specifiche, sono trapelate alcune informazioni dalla catena di fornitura.

Kuo ha affermato che i modelli base di iPhone 16 e iPhone 16 Plus hanno avuto una domanda non eccessivamente soddisfacente rispetto all’anno scorso. Tuttavia, i modelli Pro, come di solito accade, stanno andando molto bene compensando ampiamente. L’insider afferma che ai fornitori è stato chiesto di continuare a produrre i due modelli più performanti anche durante la festa nazionale cinese. Questo significa che la domanda per i modelli Pro non è stata affatto deludente.

Nonostante questa buona notizia per Apple, ci sono ancora alcuni dubbi sulle vendite di iPhone 16. Dati più precisi sui numeri effettivi arriveranno verso la fine di ottobre, quando con certezza Apple condividerà il suo rapporto trimestrale sugli utili registrati. Il mese prossimo ci sarà il Black Friday e cominceranno anche i grandi acquisti natalizi; ciò potrebbe dare una spinta ad Apple in modo da vendere più prodotti.