iPhone 16, niente paura: ecco in quanti secondi si cambia la batteria

La facilità con cui gli utenti possono ora sostituire della batteria di iPhone 16 ha fatto guadagnare ad Apple il punteggio di riparabilità più alto di sempre. Ora infatti c’è un nuovo adesivo che tiene ferma la batteria nello sartphone.

Basta trasmettere corrente elettrica attraverso l’adesivo stesso e questo perderà le sue proprietà appiccicose. In questo modo la batteria di iPhone 16 potrà essere facilmente sostituita in circa un minuto e mezzo. Apple consiglia di utilizzare una normale batteria da 9 V.

La batteria di iPhone 16 si cambia subito: ecco come

La clip rossa positiva va alla linguetta argentata della batteria dell’iPhone 16 e quella nera alla vite di messa a terra in basso a destra che tiene a sua volta fermo l’altoparlante. In 90 secondi o meno, la batteria può essere dunque semplicemente rimossa di modelli iPhone 16 e 16 Plus. È per questo motivo che iFixit ha attribuito un punteggio di riparabilità pari a 7/10.

“Il design che offre un doppio ingresso, introdotto per la prima volta sulla serie 14, resta molto elegante. Una volta all’interno, molti componenti sono accessibili in modo indipendente con delle manovre davvero semplici e ridotte, talvolta anche nulle. Il layout è intelligente e dà priorità all’accesso alle riparazioni critiche come ad esempio per la sostituzione della batteria e della fotocamera. Nei modelli precedenti, era normale vedere, ad esempio, le linguette di estrazione della batteria bloccate dal Taptic Engine, che a sua volta era bloccato da un altoparlante, che era bloccato da una grande staffa di messa a terra: tutto questo doveva essere dunque smontato in fila ed estratto dallo smartphone per poi riuscire ad accedere alla batteria da sostituire. Il design del nuovo 16 invece offre un accesso indipendente alla batteria, all’altoparlante, al Taptic Engine, alle fotocamere, al display, alla cover posteriore e così via. È strutturato in modo davvero accurato e soprattutto intelligente“.

Come al solito, gli specialisti dello smontaggio si lamentano soprattutto dell’uso di tipi di viti non molto comuni e che dunque li costringono ad utilizzare strumenti speciali per smontare iPhone. La linea iPhone 16 Pro però non ottiene lo stesso punteggio di riparabilità poiché i telefoni utilizzano ancora il vecchio tipo di adesivo.