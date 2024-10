Apple, iPhone SE 4: sorpresa per gli utenti, le prime foto svelano il design

Dopo aver visto il lancio dell’ultima serie iPhone 16, gli utenti appassionati di smartphone e del brand Apple in generale stanno attendendo con ansia l’arrivo di un altro dispositivo molto discusso e che manca da un paio d’anni. Il prossimo iPhone SE 4 porterà qualche novità rispetto ai modelli precedenti e oltre a tutto ciò cambierà sotto diversi aspetti.

Nelle ultime ore il blog giapponese Macotakara ha condiviso le foto di due unità mockup (dunque finte) del prossimo modello SE 4. Esatto, sono due gli smartphone che andrebbero ad arricchire la gamma di melafonini del colosso americano.

iPhone SE 4 sta arrivando: ecco le nuove immagini che svelano un eventuale modello Plus

Il modello più piccolo comparso in foto, come riportato già in altri casi assomiglia ad iPhone 14, da cui si prevede che trarrà spunto proprio sul design. Questo sarà il primo modello SE a presentare infatti un display edge-to-edge, Face ID e notch. Il telefono avrà un’unica fotocamera posteriore e il classico interruttore disattivare l’audio (anche se più piccolo di quello presente sul modello 14). Non ci sono modifiche alla dimensione dei tasti del volume e del pulsante laterale.

Macotakara mostra però anche un’unità fittizia di un possibile iPhone SE 4 Plus, dunque più grande. Un modello del genere non è mai stato offerto prima da Apple e a quanto pare arriverebbe con un display da 6,5 ​​pollici. Almeno per il momento sembra quindi che i prodotti della nuova gamma “Special Edition” saranno due e non solo uno come del resto è sempre stato. Stando alle indiscrezioni degli ultimi tempi, iPhone SE 4 avrà un display da 6,1 pollici di ampiezza, per cui sarà nettamente più piccolo. Al momento ovviamente non ci sono conferme in merito alla questione che dunque assume caratteri sempre più misteriosi. I più esperti sarebbero pronti a giurare che non ci sarà un modello Plus ma intanto sembra essere il contrario.