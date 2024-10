iPhone 16 Pro: brutte notizie per chi ne vuole acquistare uno

Tutto quello che interessa agli utenti al giorno d’oggi quando si parla di smartphone, è avere una soluzione funzionale che sia in grado di rispettare le loro esigenze. È sempre più chiaro il discorso: ci sono dei marchi che tendono a raggruppare una folla di persone sempre più ampia, esattamente come fa Apple con i suoi iPhone. Gli smartphone del colosso americano sono diventati ormai una vera e propria ossessione, con un numero crescente di utenti che ogni anno si affanna ad acquistarne uno.

Con l’arrivo dei nuovi iPhone 16 la situazione non è cambiata per nulla e a dimostrarlo sono le grandi richieste. Secondo quanto riportato infatti, sebbene sia passato oltre un mese dalla presentazione ufficiale, si farebbe ancora fatica ad acquistarne uno a causa delle scorte disponibili. Ovviamente la situazione varia da modello a modello, in quanto su tutti e quattro i dispositivi ce ne sono alcuni che sono molto più richiesti rispetto ad altri.

Ecco i dati sulla richiesta per gli iPhone 16: il più richiesto è il Pro Max

Durante le ultime ore è stato possibile consultare il J.P. Morgan Apple Product Availability Tracker: a quanto pare c’è stato un miglioramento per quanto riguarda la disponibilità delle scorte dei modelli iPhone 16. Nonostante tutto sembra essere ancora ampio il tempo di attesa per ricevere alcuni degli esemplari disponibili nella serie.

Il più richiesto sembra essere il nuovo 16 Pro Max, dispositivo di punta che a quanto pare mantiene attivo il suo tempo di attesa medio pari a 29 giorni. Gli altri modelli invece sono molto più disponibili presentando un tempo di attesa medio che si aggira tra i 3 e i 6 giorni. Tale dato riguarda sia gli Stati Uniti che l’Europa. Al momento dunque sembra essere ancora una fase molto concitata, seppur nettamente migliorata rispetto a 10 giorni fa. Si spera quindi di riuscire a fare i regali di Natale in tempo.