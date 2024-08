Apple: l'iPhone 17 Pro Max avrà un sistema di raffreddamento pazzesco

Manca ormai una manciata di giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16 di Apple, ma a quanto pare da settimane si parla già insistentemente della prossima serie che arriverà nel 2025. La serie iPhone 17 dovrebbe essere portatrice di una serie di novità molto interessanti che apriranno una nuova era. Stando a quanto riportato in queste ore, Apple avrebbe intenzione di installare un sistema di raffreddamento totalmente nuovo nel suo dispositivo più grande e costoso: l’iPhone 17 Pro Max.

Secondo il noto analista vicino al mondo Apple, Ming-Chi Kuo, il prossimo 17 Pro Max avrà per la prima volta una camera di vapore aggiuntiva. L’azienda dunque potrebbe abbandonare il solito sistema dei fogli di grafite.

iPhone 17 Pro Max: niente più surriscaldamenti, ci sarà un nuovo sistema di raffreddamento

Da qualche anno, Apple utilizza una combinazione utile per il raffreddamento dei suoi iPhone. Questa si articola sia a livello hardware che software. Ci sono i fogli di grafite per la dissipazione del calore e viene attuata una limitazione della frequenza di clock del processore. Oltre a questo ecco la tanto odiata riduzione della luminosità del display e persino spegnimento del telefono se necessario.

Le camere di vapore funzionano secondo il principio del tubo di calore, fornendo un involucro piatto sigillato sotto vuoto con una piccola quantità di fluido all’interno. Quando il calore entra in contatto con il dissipatore, il fluido evapora per condensarsi in aree più fredde, assorbendo così il calore. Tutto ciò contribuisce dunque a mantenere il sistema in funzione in modo più stabile con meno limitazioni.

L’aggiunta di una camera di vapore consentirà all’iPhone 17 Pro Max di non surriscaldarsi. Questa indiscrezione potrebbe essere la conferma implicita di un processore A19 Pro molto potente che pertanto necessita di un metodo utile a non far aumentare la temperatura. Ovviamente queste sono indiscrezioni, ma potrebbero trovare conferme in seguito.