Apple Mac mini 2020 con M1 in super PROMO, Amazon lo regala

Chiunque stesse sognando un Mac per la sua postazione desktop, può acquistare il modello modello mini in versione 2020 in sconto su Amazon.

Il famoso sito e-commerce rende disponibile la versione con processore M1 al 10% di sconto. Il prezzo finale sarà di soli 599 €.

Il Mac mini 2020 è in sconto, ecco le specifiche

Quello che sorprende di un computer così potente è sicuramente il lato estetico. Il Mac mini 2020 è stato realizzato in lega di alluminio aerospaziale, in modo da risultare molto bello esteticamente e soprattutto resistente a qualsiasi urto. All’interno di questa piccola scatoletta c’è davvero un mondo, fatto peraltro di ottime specifiche e componenti esclusivi.

Il chip M1 di proprietà di Apple offre ad esempio una potente combinazione di performance nella CPU e nella GPU, tutto basato sul machine learning. Con una CPU equipaggiata con ben 8-core, le prestazioni fornite arrivano ad una velocità di ben 3 volte superiore rispetto ai normali chip. La GPU a 8-core rende la grafica fino a 6 volte più reattiva, mentre l’unità Neural Engine con 16-core si dedica all’apprendimento automatico avanzato.

La presenza di 8 GB di memoria RAM garantisce un’esperienza fluida e reattiva, mentre l’archiviazione da 256 GB su SSD consente l’apertura istantanea di app e file leggeri e pesanti. Il sistema di raffreddamento evoluto contribuisce a prestazioni rivoluzionarie nel complesso.

Insomma, non c’è molto da dire su questo Mac mini, dal momento che si presenta da solo. La fama lo precede dunque e oggi arriva anche con un ottimo sconto proprio su Amazon. Il famoso computer desktop è infatti acquistabile con il 10% di sconto per un totale di 599 €. Oltre ad avere due anni di garanzia, ci sarà anche la spedizione veloce entro questa domenica.

