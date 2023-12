Apple Mac mini 2023, il computer con chip M2 è in super SCONTO

Di grandi capolavori Apple ne ha fatti tanti negli ultimi anni e gli utenti lo sanno bene. Bisogna però guardare ben oltre i soliti iPhone e gli Apple Watch, in modo da trovare anche ciò che può occorrere lato desktop. In questi casi torna sempre d’attualità il Mac mini, dal design ormai affermato da qualche anno ma questa volta con specifiche tecniche aggiornate.

Su Amazon infatti oggi è disponibile la versione 2023, dotata del chip M2, penultima rappresentazione della potenza secondo il brand di Cupertino, che mette in mostra diverse altre peculiarità. Oltre al suo iconico design, questo Mac sorprende per via del prezzo di vendita attribuitogli dal colosso e-commerce.

Con l’11% di sconto oggi questo computer è disponibile ad un prezzo di 649,99 €. Sono due gli anni di garanzia ed è rapida la spedizione: sarà a casa vostra entro questo fine settimana.

Il Mac mini è in sconto, ecco la versione 2023

Molto compatto ed estremamente ben rifinito grazie alla scocca in alluminio aerospaziale tipica di Apple, questo Mac mini si presenta alla grande. La versione 2023 del piccolo computer desktop mostra al suo interno ottime componenti hardware a partire dal processore M2.

Non mancano 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna di tipo SSD. Tali specifiche conferiranno all’utente grande fluidità e potenza in termini di prestazioni.

Nettamente superiore a diversi altri prodotti dello stesso calibro, questo Mac mini 2023 con chip M2 oggi si può definire un vero best-buy. Il merito ovviamente è da attribuire ad Amazon che lo fornisce ai suoi utenti con un ottimo prezzo. Basterà infatti pagare l’11% in meno per ritrovarlo a soli 649,99 € e con due anni di garanzia disponibili.

