Apple Mac mini in sconto nel 2024 su Amazon, costa il 10% in meno

Cercavate un nuovo computer per il vostro desktop? Ecco a voi l’Apple Mac mini in versione 2020 su Amazon in sconto.

Il dispositivo oggi gode di un prezzo di 599 € grazie allo sconto del 10% che il colosso e-commerce applica proponendo anche due anni di garanzia.

Mac mini in sconto, le specifiche tecniche e il processore M1

Non serve descrivere molto l’aspetto estetico di questo computer, visto che le immagini parlano già molto chiaro. Apple continua a tenere uguale il design dei suoi Mac mini, cambiando però quello che c’è all’interno. Il dispositivo in questione oggi parte con un processore proprietario di tipo M1, proprio a rappresentare la versione 2020. Al suo interno poi ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria SSD.

Riesce a supportare alla grande i display in 4K, per cui potrete utilizzarlo sia per svago che per lavoro ogni giorno. Le performance grafiche sono al top grazie alla scheda grafica che è fino a 6 volte più potente rispetto a prima.

Insomma, alla fine ci sono veramente pochi dubbi: questo può essere il computer perfetto da portare a casa. Il Mac mini in questa versione 2020 è uno dei più acquistati di sempre e lo dimostrano le statistiche di Amazon. Secondo quanto riportato poi anche la maggior parte degli utenti avrebbe recensito alla grande il dispositivo dopo un lungo periodo di utilizzo.

Il merito di un Mac mini è quello di tenere le dimensioni molto ridotte non biasimando però le performance. Effettivamente tutto ciò non sarebbe possibile vista la presenza di un processore M1 e soprattutto di un SSD. Oggi siamo al cospetto di un prezzo molto più basso del solito siccome grazie al 10% di sconto applicato da Amazon il prodotto costa 599 € invece che 669 €. Gli anni di garanzia sono due, di cui il primo con Apple.

