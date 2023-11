Apple MacBook Air 2022, lo sconto Amazon vi fa risparmiare 200 euro

Non c’è dubbio che tra i computer più desiderati in assoluto ci siano quelli di Apple, soprattutto all’interno della linea dei portatili. Negli anni i MacBook sono diventati molto più frequenti in giro, con più persone che scelgono di avere il meglio spendendo una cifra superiore rispetto al solito notebook con a bordo Windows.

Secondo quanto riportato, questa volta anche Amazon starebbe registrando tantissime vendite per un modello in particolare particolare, ovvero il MacBook Air 2022 dotato di chip M2.

Attualmente il prodotto, dotato di uno schermo da 13,6″, arriva in sconto con il 15% in meno. Il prezzo dunque passa dai soliti 1349 a 1149 €, compresi due anni di garanzia. Gli utenti avranno anche la possibilità di restituirlo fino al prossimo 31 gennaio 2024, siccome Amazon ha aumentato il periodo utile per il reso.

MacBook Air 2022 in sconto, le specifiche tecniche

In primo luogo bisogna discutere delle dimensioni, che vedono in cima l’ampiezza del display, pari a 13,6″. La risoluzione è la classica del display Liquid Retina, tranquillamente in grado di riprodurre contenuti in 4K. Oltre a questo, sul lato tecnico, c’è poco da discutere: il MacBook Air 2022 è dotato di un processore davvero interessante, ovvero il nuovo M2.

Ad affiancare il chip di nuova generazione ci pensano 256 GB di memoria SSD e una memoria RAM da 8 GB. La tastiera è retroilluminata e con corsa corta, tipica di Apple. La grande batteria consente di avere più di 10 ore di lavoro ogni giorno con una sola carica.

Oggi quello che risulta davvero vantaggioso è sicuramente il prezzo: il computer di Apple arriva infatti con uno sconto di ben 200 € rispetto al solito. Con il 15% in meno lo si potrà pagare 1149 €, beneficiando anche di due anni di garanzia inclusi.

