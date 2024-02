Abbiamo selezionato un prodotto inimitabile per te che vuoi un notebook dalle prestazioni notevoli. Oggi su Amazon puoi acquistare Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro ad un prezzo scontato.

Notebook Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro: un vero e assoluto top di gamma!

Il chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, offre performance straordinarie per i lavori impegnativi, come manipolare enormi immagini panoramiche nell’ordine dei gigapixel, o compilare milioni di righe di codice.

Fino a 18 ore di autonomia, grazie all’efficienza del chip Apple, MacBook Pro resta al tuo fianco giorno e notte. E ti dà performance incredibili anche quando non è collegato alla corrente. Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con gamma dinamica estrema ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari, fino a 600 nit di luminosità per i contenuti SDR, e modalità di riferimento professionali per lavorare al meglio anche quando sei in giro.

Tutte le tue app professionali vanno veloci come il vento, anche Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365, Medivis SurgicalAR e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad. E con macOS hai funzioni ancora più potenti per lavorare e giocare su Mac. Scegli come apparire al meglio nelle videochiamate. Accedi alle informazioni in modi nuovi. E personalizza il tuo Mac come mai prima d’ora. Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale, sistema a sei altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Questo MacBook Pro ha una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie. E tutta la velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3 per le tue connessioni. Inoltre il chip M3 Pro ti permette di collegare fino a due monitor esterni, e il chip M3 Max fino a quattro. E ancora la Magic Keyboard retroilluminata ha una fila di tasti funzione a tutta altezza e il Touch ID, per accedere a siti web e app o sbloccare il tuo portatile in modo più rapido e sicuro.

Ogni Mac ha in dotazione tecnologie di crittografia, una solida protezione contro i virus e un potente firewall. E gli aggiornamenti di sicurezza gratuiti contribuiscono a proteggerlo ancora di più. Ovviamnete funziona con tutti i dispositivi Apple, Puoi fare cose straordinarie, quando usi i tuoi dispositivi Apple insieme. Copia e incolla qualcosa da iPhone al Mac. Rispondi alle chiamate FaceTime e invia messaggi di testo direttamente dal tuo MacBook Pro. E tantissimo altro.

Infine devi sapere che questo Mac è stato progettato per durare nel tempo, il guscio unibody interamente in alluminio è straordinariamente resistente. E gli aggiornamenti software periodici mantengono tutto in perfetta efficienza anno dopo anno.

