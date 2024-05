Apple mostra al pubblico i suoi stress test per gli iPhone

Il famoso YouTuber Marques Brownlee, noto anche come MKBHD, ha di recente fatto visita a una fabbrica di Apple per vedere da vicino come l’azienda sta effettuando i suoi stress test sui nuovi modelli di iPhone.

L’influencer tecnologico, che può vantare quasi 19 milioni di iscritti su YouTube, ha dunque mostrato alcune clip su X che mostrano come la compagnia di Cupertino “maltratti” i propri dispositivi prima di lanciarli sul mercato.

Il primo filmato mostra una sorta di “simulatore di pioggia“, seguito da un altro test che utilizza un getto d’acqua a bassa pressione. Nulla di particolarmente aggressivo o che possa urtare la sensibilità dei fan della mela. Tutto però cambia con un terzo test decisamente più aggressivo.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD) #1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

In questa prova, infatti, il malcapitato iPhone viene sottoposto a un potente getto d’acqua. Infine, il dispositivo viene immerso in un contenitore pieno dello stesso liquido, dove deve sostenere un periodo d’immersione prolungato.

Gli stress test degli iPhone riguardano anche le vibrazioni relative ai viaggi in moto

Un altro interessante (e traumatico) test riguarda le cadute.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine – to simulate hundreds of different drop angles onto different materials Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Oltre al braccio che solleva il telefono e lo fa cadere da diverse altezze, gli ingegneri di Apple si avvalgono di alcune telecamere per osservare il momento dell’impatto a rallentatore.

Un’altra interessante prova riguarda le vibrazioni, con un computer che va a simulare i movimenti del telefono durante, per esempio, un viaggio in metropolitana o un giro in moto.

#4 Ok this one was hard to capture on camera – it’s literally shaking everything at computer-controlled frequencies. They can program in the frequency of a certain motorcycle engine or subway car to simulate how well a device will hold up to sustained exposure to that frequency… pic.twitter.com/K981NzQhhk — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Quest’ultimo test non è da sottovalutare: diversi motociclisti, infatti, in passato hanno segnalato problemi alla fotocamera dell’iPhone in seguito a viaggi in moto e alle conseguenti vibrazioni.