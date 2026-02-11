Apple Music gratis per 3 mesi con l’acquisto di un dispositivo idoneo

Gli utenti che hanno da poco acquistato un prodotto Apple possono riscattare un periodo di prova gratuito di 3 mesi di Apple Music, il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino. Per chi invece si iscrive per la prima volta al servizio, Apple offre 1 mese di abbonamento gratuito.

Con Apple Music si ha accesso a un catalogo con più di 100 milioni di brani e playlist musicali, caratterizzato dall’assenza totale di pubblicità. Il servizio propone inoltre la migliore qualità sonora disponibile oggi sul mercato, la definizione lossless e l’audio spaziale, oltre a contenuti esclusivi come concerti dal vivo e interviste.

I dispositivi che hanno diritto a 3 mesi gratis di Apple Music

Gli utenti che si abbonano per la prima volta ad Apple Music possono beneficiare di un periodo di prova della durata di 3 mesi acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, HomePod e HomePod mini, più cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione del modello Beats Flex).

Per attivare l’offerta è sufficiente accendere il proprio nuovo dispositivo Apple, aprire l’app Apple Music su iPhone, Mac, iPad o Apple TV e toccare la voce “Tocca ora” nel banner dedicato all’offerta (quest’ultimo si apre in automatico non appena si avvia l’applicazione).

La procedura appena indicata vale per le attivazioni tramite iPhone, Mac, iPad o Apple TV. Nel caso invece si voglia procedere con l’attivazione su AirPods, cuffie o altoparlanti Beats oppure HomePod, occorre da prima connettere il proprio dispositivo con un iPhone o un iPad aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, mentre per le attivazioni su Apple Watch è necessario abbinare quest’ultimo a un iPhone aggiornato all’ultima versione di iOS.

Apple ricorda che per attivare l’offerta si hanno a disposizione 90 giorni di tempo a partire dall’attivazione del dispositivo, dopodiché si perderà la possibilità di usufruire della prova gratuita di 3 mesi.

