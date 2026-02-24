Apple Music per studenti: l'offerta scontata che ti regala anche Apple TV

Tutte le piattaforme di musica in streaming offrono un piano dedicato agli studenti universitari: solitamente si tratta di una soluzione dal prezzo più accessibile, ma con le stesse funzioni di un piano individuale completo. Come lo fa Apple Music però è imbattibile perché in questo caso non avrai soltanto l’abbonamento mensile a prezzo dimezzato, ma persino l’accesso gratuito ad Apple TV, la piattaforma di film, serie TV e documentari di altissima qualità senza pagare un abbonamento separato. Ti spieghiamo come si attiva e quali sono i requisiti.

Per accedere al prezzo agevolato di 5,99 euro al mese (invece dei 10,99 richiesti per un abbonamento individuale standard) ti basterà iscriverti al servizio e verificare con la tua università il tuo status di studente tramite degli appositi portali partner di Apple. A quel punto, certificato il tuo status, e ci vorrà davvero pochissimo, potrai subito attivare il tuo abbonamento studenti, con un primo mese gratuito e rinnovo mensile a 5,99 euro.

Quanto durerà? Per tutta la durata dei tuoi studi fino a un massimo di quattro anni complessivi, quindi più del ciclo di una triennale e quasi tutto il ciclo di una laurea quinquennale. Avrai dunque accesso al catalogo sterminato da oltre 100 milioni di brani con zero pubblicità, playlist personalizzate e curate dagli esperti, la massima qualità sonora con lossless e audio spaziale e ai contenuti esclusivi previsti per gli abbonati, come interviste e registrazioni di concerti dal vivo.

Soprattutto, come detto, avrai anche la piattaforma Apple TV con cui potrai goderti film, documentari e serie TV originali in forma totalmente gratuita. Un’occasione da non perdere: se sei uno studente, attivala subito.

