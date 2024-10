Apple: nel 2027 gli occhiali smart come quelli di Meta?

Oggi Meta è sul mercato con gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban e in futuro lancerà anche degli occhiali a realtà aumentata, attualmente noti come Orion e già mostrati ad un recente evento del 2024. Ma a quando la risposta delle aziende concorrenti? Per quanto riguarda Apple, secondo le ultime che giungono dagli Stati Uniti, l’anno giusto potrebbe essere il 2027.

Occhiali smart e non solo: i piani di Apple per il 2027

In base a quanto riferito da Mark Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di arricchire la sua proposta di prodotti per la realtà aumentata, attualmente composta dal solo Vision Pro. In cantiere ci sarebbero sia degli occhiali smart in stile Ray-Ban Meta che degli AirPods con fotocamera integrata.

Il rumor arriva in un momento non particolarmente felice per il Vision Pro. Molti utenti ritengono che il dispositivo da ben 3,500 dollari sia troppo pensate, costoso e anche incline al surriscaldamento. Questi difetti lo avrebbero reso meno interessante rispetto a quanto previsto e sperato da Apple, che ora starebbe cercando nuove soluzioni per riguadagnare terreno in questa precisa fetta di mercato.

Grazie alle innovazioni messe a punto per il Vision Pro, i due dispositivi di Apple potrebbero essere in grado di analizzare l’ambiente circostante per fornire informazioni rilevanti. Qualcosa di simile sarà presto disponibile anche sulla gamma iPhone 16, che permetterà agli utenti di inquadrare un oggetto per ottenere dettagli in merito. Sarà ad esempio possibile scoprire la razza di un cane semplicemente inquadrando l’animale a quattro zampe, oppure consultare le recensioni di un ristorante puntando la fotocamera verso la sua insegna. In tutto ciò sarà fondamentale Apple Intelligence, il cui debutto in Italia (così come nel resto dell’UE) resta ancora una incognita.

Nella sua ultima newsletter, il giornalista di Bloomberg torna anche a parlare di una versione più economica del Vision Pro. Il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 dollari (quindi comunque molto più costo del Meta Quest 3) e potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025.