Apple: niente evento primaverile nonostante le tante novità

Il 2024 si preannuncia un anno ricco per Apple, con piani molto interessanti per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale e non solo.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, la compagnia di Cupertino salterà il suo evento primaverile. C’è da puntualizzare come l’azienda abbia saltato l’appuntamento anche l’anno scorso e, dunque, non si tratta di un qualcosa di così clamoroso. Nonostante ciò, i tanti lanci previsti avrebbero forse meritato un contesto del genere per essere presentati al grande pubblico.

Tra i tanti progetti figura, per esempio, un nuovo iPad Pro con display OLED e chip M3. Visto che i tablet di fascia alta proposti da Apple, negli ultimi anni, non hanno visto il lancio di nuovi dispositivi, vi è grande attenzione da parte dei fan della mela a tal proposito.

Alcuni addetti ai lavori pensano che la compagnia si prepari anche a un nuovo iPad Air, con un dispositivo da 12,9 pollici che si potrebbe affiancare al classico formato da 10,9. In poche parole, Apple ha di certo tanta carne al fuoco e, in questo contesto, un mancato evento primaverile appare una scelta singolare.

Niente evento primaverile: Apple si concentra sulla World Wide Developer Conference di giugno?

Quanto detto finora, però, è solo un assaggio dei probabili lanci di Apple nel breve termine. Si parla, tra le altre cose, di MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 pronti al lancio in primavera.

Sono insistenti anche le voci che parlano di un’imminente nuova Apple Pencil, anche se a riguardo si sa ancora ben poco. Qualcuno parla di nuove punte magnetiche intercambiabili, capaci di soddisfare artisti esigenti ma, allo stato attuale, si tratta di semplici congetture.

D’altro canto, l’assenza di un evento primaverile con così tante novità potrebbe accrescere l’hype per il prossimo grande evento a cui parteciperà il colosso tecnologico, ovvero la World Wide Developer Conference, che di solito si svolge a giugno.