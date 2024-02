Apple, niente iPhone pieghevole: un problema ha bloccato lo sviluppo

I cambiamenti che stanno interessando Apple ultimamente sono tanti, almeno dando ascolto alle indiscrezioni. È passata poco più di una settimana da quando si è sparsa la voce di un iPhone pieghevole pronto ad arrivare nel futuro prossimo. Un design a conchiglia, un display di primo livello e tanta voglia di lottare con colossi come Samsung e con i suoi Z Flip.

Sebbene Apple nutrisse diversi dubbi in merito alla durata e all’utilità di un dispositivo del genere, stando a quanto riferito avrebbe incontrato un produttore asiatico per discutere della produzione dei componenti necessari per ben due modelli di smartphone pieghevoli.

Durante queste ultime ore una fonte molto affidabile tra i blogger asiatici, ha affermato che Apple ha improvvisamente interrotto lo sviluppo del suo iPhone pieghevole a causa di una motivazione plausibile.

Apple si ferma, bloccato lo sviluppo del suo pieghevole

Il colosso di Cupertino avrebbe fermato ogni processo di sviluppo del suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. L’azienda, secondo quanto si apprende da fonti molto affidabili, era molto preoccupata per la resa e la resistenza.

Il post pubblicato sul celebre social cinese Wiebo, ha affermato che Apple starebbe utilizzando diversi pieghevoli di altre aziende per realizzare il suo progetto. A quanto pare però un display pieghevole fornito da Samsung e utilizzato in un prototipo di iPhone pieghevole si sarebbe rotto dopo soli pochi giorni di test. Ciò ha portato Apple ad interrompere lo sviluppo fino a quando non sarà possibile ottenere un display più durevole e che sia grado di soddisfare gli elevati standard qualitativi che Apple richiede.

I dispositivi pieghevoli effettivamente non compaiono all’interno della roadmap dei dispositivi Apple per il 2024 e il 2025, ma di questo passo sembra difficile che compaiano nei piani del 2026. Ovviamente l’azienda non ha alzato bandiera bianca, ma ha solo fermato lo sviluppo per qualche tempo.