CLAMOROSO: Apple lavora su un iPhone pieghevole per sfidare Z Flip

Ci voleva una scossa nel mondo degli smartphone e questa è stata apportata ormai qualche anno fa dai nuovi pieghevoli, soprattutto quelli di Samsung. Dopo aver visto l’arrivo di più versioni, sembra che ormai il pubblico si sia abituato. Prendendo in esame la serie Galaxy Z Flip, qualcuno potrebbe asserire che le specifiche non sono poi di livello così alto.

Allo stesso tempo i clienti hanno apprezzato molto questa proposta di Samsung, all’apparenza anche più della variante Z Fold. Questo grande successo non è sicuramente passato inosservato agli occhi delle aziende concorrenti. Molti produttori di smartphone Android infatti hanno creato le proprie versioni attenendosi al design a conchiglia.

Ora però potrebbe esserci un’altra azienda concorrente pronta ad “imitare” Samsung in questo design; ovviamente non poteva che trattarsi di Apple che a quanto pare starebbe sviluppando in gran segreto un suo smartphone pieghevole a conchiglia sulle orme dello Z Flip.

Un iPhone pieghevole con design a conchiglia? I prototipi di Apple sono due

Stando a quanto riportato da onti molto attendibili oltre oceano, Apple sta sviluppando due prototipi di iPhone che si piegano a conchiglia, proprio come il Galaxy Z Flip. Le indicazioni portano alla luce questa notizia ma anche che i due presunti smartphone non sono inclusi nei piani di produzione dell’azienda di Cupertino per quest’anno o per l’anno prossimo. Nel caso in cui queste due varianti di iPhone pieghevoli non dovessero risultare idonee, verranno cancellate.

Il rapporto pubblicato sul web riferisce che già nel 2018 il CEO Tim Cook si era mostrato favorevole all’introduzione di questi dispositivi. Ora tutto dovrebbe essere in via di sviluppo, anche se c’è un aspetto particolare: gli ingegneri di Apple vorrebbero che la chiusura conchiglia avvenisse nel verso opposto, e dunque con lo schermo piegato verso l’esterno. Si prevede che l’iPhone pieghevole, che potrebbe arrivare nel 2026, avrà un costo superiore ai modelli tradizionali.