Apple Pencil 2ª Gen in PROMO su Amazon: che prezzo!

L’accessorio ideale da abbinare ad un iPad è la Apple Pencil. Quella di seconda generazione oggi è in offerta su Amazon: con lo sconto del 15% il prezzo passa a 127 euro, con costi di spedizione pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

La Apple Pencil di seconda generazione ha una finitura opaca e si aggancia magneticamente ai dispositivi con cui è compatibile, è sensibile all’inclinazione e alla pressione ed ha una latenza impercettibile. E c’è anche una funzionalità molto utile a cui spesso si da poca importanza: con un doppio tap si cambia rapidamente strumento di disegno.

Lo stylus, come detto, si aggancia magneticamente al lato dell’iPad e si abbina e si ricarica in automatico. La semplicità d’uso e la migliore esperienza utente in pieno stile Apple.

Ma in effetti, a cosa serve lo stylus made-in-Cupertino? La migliore risposta la fornisce Apple, che sottolinea quanto il suo accessorio sia preciso e affidabile, tanto da essere scelto anche dai professionisti.

«Disegna, prendi appunti, annota un documento direttamente sullo schermo. Apple Pencil rende ogni gesto proprio come dovrebbe essere: preciso, intuitivo, quasi magico. Ha una latenza impercettibile, è precisa all’ultimo pixel, ed è sensibile all’inclinazione e alla pressione. E mentre la usi puoi appoggiare la mano sullo schermo come faresti su un foglio di carta. Comoda come una matita, e sempre pronta quando ti serve», ci informa Apple.

L’elenco degli iPad compatibili

iPad Pro 12,9″ (sesta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quinta generazione)

iPad Pro 12,9″ (quarta generazione)

iPad Pro 12,9″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (quarta generazione)

iPad Pro 11″ (terza generazione)

iPad Pro 11″ (seconda generazione)

iPad Pro 11″ (prima generazione)

iPad Air (quinta generazione)

iPad Air (quarta generazione)

iPad mini (sesta generazione)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.