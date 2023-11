Non ci sono dubbi sul fatto che la Apple Pencil sia l’accessorio perfetto per qualsiasi iPad (compatibile, ovviamente). Il suo prezzo di listino non è particolarmente invitante – quella di prima generazione costa addirittura 119 euro -, ma non bisogna mai gettare la spugna. Oggi su Amazon c’è in offerta lampo un’alternativa davvero interessante: è compatibile con tutti gli iPad dal 2018 al 2023, è precisa, supporta la ricarica magnetica, si ricarica anche tramite USB-C e costa meno di 17€.

Ricorda che si tratta di un’offerta lampo (destinata dunque a terminare tra qualche ora) e che per ottenere un ulteriore sconto del 15% bisogna applicare manualmente il coupon.

In offerta lampo la migliore alternativa economica alla Apple Pencil

Come anticipato poco sopra, si tratta di una alternativa economica alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. A questo prezzo (solo 16,99 euro) sarebbe un grave errore non dargli nemmeno un’occasione. Dovessi poi renderti conto di imperfezioni o problemi, puoi sempre effettuare il reso.

La penna Zspeed si ricarica tramite USB-C e l’autonomia è di circa 10 ore. Poi, se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezione ne trovi anche due di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile.

Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la Zspeed all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6), con tanto di ricarica wireless supportata!

L’accessorio è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9/10

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

Un consiglio? Meglio concludere rapidamente l’acquisto dell’alternativa low-cost di Apple Pencil. Sta riscuotendo enorme successo su Amazon in queste ore, come conferma la percentuale di richiesta già superiore al 70% (al momento della stesura di questo articolo).

