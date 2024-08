Apple Podcast è disponibile anche come app Web (ma con una piccola mancanza)

Apple Podcast, applicazione dedicata all’ascolto di podcast, può vantare una nuova app Web che rende la stessa accessibile direttamente da browser.

Stando a quanto riportato dal sito MacRumors, l’app è disponibile per Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e ovviamente Safari, accedendo al servizio direttamente dal sito podcasts.apple.com.

A livello di interfaccia e layout, la versione Web di Apple Podcast non è molto diversa dall’app tradizionale, con una scheda Sfoglia, utile per vedere i podcast in evidenza, una scheda Home per tenere sott’occhio programmi ed episodi seguiti e una dedicata alle Classifiche. Come logico, un utente che ha già un account sulla piattaforma con tanto di iscrizioni, accedendo all’app Web avrà a disposizione tutti i Podcast già seguiti da iPhone.

Apple Podcast come app Web? Sì, ma con una piccola lacuna

Nonostante Apple Podcast sembri adattarsi perfettamente al contesto dei browser, come sottolineato dal sito The Verge, questa versione presenta anche un piccolo limite. Almeno al momento, non sembra infatti disponibile la possibilità di riprodurre contenuti a velocità x2.

Il lancio di questa app Web segue una logica giù seguita in passato dalla compagnia di Cupertino che, proprio il mese scorso, ha proposto una soluzione simile per quanto riguarda Apple Maps. Altre app Web sono già disponibili da tempo per quanto riguarda Apple Music e Apple TV.

Apple Podcast è un’app particolarmente curata dall’azienda. Giusto qualche mese fa, per esempio, la stessa ha potuto giovare di una nuova funzione che permette di ottenere la trascrizione automatica dei contenuti.

In generale, il podcast è una tipologia di contenuto molto apprezzata dagli utenti, con numeri in costante crescita. Anche Spotify, attraverso diverse implementazioni, sta cercando di puntare forte su questo formato.