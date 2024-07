Spotify permetterà di commentare gli episodi dei podcast

Sebbene Spotify sia una piattaforma dedicata alla riproduzione musicale, nel corso degli anni ha dimostrato una certa attenzione per i podcast.

La piattaforma permette già ai podcaster attivi su Spotify di porre domande o sondaggi ai propri utenti ma, a breve, dovrebbe implementare anche la possibilità di commentare i singoli episodi dei podcast. Simile a quanto avviene con le domande e le risposte, i commenti saranno impostati di default come privati.

Affinché questi siano visibili sarà infatti necessaria l’approvazione del content creator. I pocaster potranno inoltre agire rendendo disponibili i commenti per l’intera serie di trasmissioni o su episodi specifici, con la possibilità di disattivare totalmente questa possibilità.

Come annunciato da Maya Prohovnik, a capo del Podcast Product di Spotify, nella giornata di oggi sarà lanciata una nuova versione di Spotify for Podcasters che offrirà proprio la possibilità di moderare i commenti.

Big day for podcasters on @Spotify: Today, we’re starting to roll out a totally revamped @spotifyforpodcasters mobile app that’s now available to all podcasters (no matter where your show is hosted!) & a brand new feature to help you connect with fans on Spotify: Comments. (1/6)

— Maya Prohovnik (@mayafish) July 9, 2024