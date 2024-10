Apple Podcast: in arrivo due interessanti novità

Se una volta Apple Podcast era l’app regina di questo settore, ora deve vedersela con alcune alternative più che convincenti. Per cercare di recuperare un certo vantaggio, la compagnia di Cupertino sta rilasciando nuove funzionalità che dovrebbero aiutare la piattaforma.

Nello specifico, il focus di Apple sembra essere indirizzato verso l’introduzione di una nuova categoria, denominata Serie. Questa è stata progettata per aiutare gli ascoltatori a immergersi negli show che apprezzano maggiormente. Le Serie sono state accompagnate anche da una funzione, ovvero Serie Essenziali. Questo tipo di contenuto viene creati dagli editor di Apple Podcast e mettono in evidenza ogni mese una serie di spicco, considerata un punto di riferimento per la piattaforma.

Riguardo queste novità si è espresso anche Ben Cave, responsabile globale dei podcast di Apple. Secondo le dichiarazioni di Cave tra le puntate “serializzate” vi sono alcuni tra i contenuti più interessanti nel contesto del podcasting. Gli utenti non riescono a pensarci e ne parlano anche anni dopo la loro pubblicazione.

Serie e Serie Essenziali: così Apple Podcast spera di recuperare terreno su Spotify e YouTube

L’introduzione di queste nuove categorie offre qualcosa di molto diverso rispetto a una concorrenza costituita da nomi altisonanti come Spotify e YouTube, che non offrono soluzioni simili.

Non va comunque sottovalutata la portata base di Apple Podcast che, per gli amanti di questo genere di formato, offre molto. Stiamo parlando di milioni di programmi disponibili a titolo gratuito, ai quali si aggiungono contenuti premium di vario genere.

Altro vantaggio legato all’app in questione è la sua piena integrazione con l’ecosistema Apple, offrendo versioni per iPhone, HomePod, Apple TV, Apple Watch, Mac e persino CarPlay.

Dall’altra parte della barricata Spotify ha introdotto qualche mese fa la possibilità di commentare i podcast, mentre YouTube è stato impegnato a portare gli utenti legati al defunto Google Podcast su YouTube Music.