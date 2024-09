Apple Watch SE 3: ecco a che punto è l'orologio economico di Cupertino

Erroneamente qualcuno aveva pensato che il momento giusto per vederlo sarebbe stato quel 9 settembre in cui Apple ha presentato la nuova gamma Apple Watch 10. Ebbene, non è stato così: il nuovo Apple Watch SE 3 dovrebbe arrivare a breve ed è destinato a offrire un cambiamento significativo rispetto ai suoi predecessori. Anche se Apple non lo ha annunciato durante il suo recente evento alcune fonti molto attendibili riferiscono che è pronto all’arrivo.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg molto ascoltato in merito alle notizie del mondo Apple, ha riferito che lo smartwatch sarebbe il prossimo dispositivo sulla roadmap di Cupertino.

Il prossimo Apple Watch SE 3 sta arrivando

Mentre gli attuali modelli della nuova gamma di Apple Watch sono realizzato in alluminio, il prossimo SE 3 dovrebbe presentare un design in plastica. Questo cambiamento non solo riduce i costi, ma apre anche le porte a una gamma più ampia di colori vivaci, i quali potrebbero essere potenzialmente attraenti per un pubblico più giovane.

L’Apple Watch SE è sempre stato noto per la sua convenienza e si prevede che l’SE 3 continuerà a godere di questo vantaggio. La fonte riferisce di un nuovo prezzo che negli USA, al lancio, dovrebbe essere di circa 200 dollari. Questo lo renderebbe anche un concorrente diretto del Galaxy Watch FE di Samsung, che di listino non dovrebbe andare oltre quella cifra.

Oltre al design in plastica e alla potenziale riduzione del prezzo, è probabile che il Watch SE 3 riceverà anche aggiornamenti importanti in merito alle prestazioni. Mentre modello SE 2 utilizza il processore Apple S8, l’SE 3 potrebbe presentare il chipset S9 o S10. Ciò fornirebbe un aumento della potenza di elaborazione e consentirebbe nuove funzionalità e capacità come il Double Tap.

Al momento queste sono indiscrezioni ma godono di una certa credibilità, pertanto si attendono delle notizie che arrivino proprio per confermare quanto detto.