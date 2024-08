Apple porterà i display OLED anche su iPad Air e Mini ma nel 2026

Dopo averlo proposto sui suoi iPhone, Apple ha optato per dotare anche gli iPad di un display OLED. L’iPad Pro M4 è il primo dispositivo della gamma tablet del colosso a disporre di un display OLED. In confronto, iPad Air e Mini sono sempre stati dotati di display LCD Liquid Retina, che non di certo hanno il tipo di contrasto migliorato e i neri più profondi che caratterizzano notoriamente i display OLED.

Ciò non sorprende in realtà, dato che iPad Pro è uno dei dispositivi di fascia alta di Apple e dunque è dotato della migliore tecnologia della categoria. Stando però ad alcune recenti indiscrezioni, le cose potrebbero presto cambiare. per la gioia degli utenti che non hanno voglia di spendere un capitale per un tablet.

iPad Air e Mini con display OLED: nel 2026 le cose potrebbero finalmente evolversi

Secondo alcune fonti molto affidabili, sia l’iPad Air che il Mini potrebbero ritrovarsi ad avere, finalmente, un display OLED già nel 2026. Questa è sicuramente una buona notizia, dato che alcune indiscrezioni riportate in precedenza vedevano questo momento abbastanza lontano: si parlava infatti del 2028 come data più vicina.

Stando alle notizie pervenute, Apple potrebbe scegliere Samsung come fornitore per i pannelli in questione. Al momento non si sa se il display OLED di cui si parla sarà un tandem come quello visto sull’iPad Pro 2024. Quello che viene da pensare però è che, siccome Apple ha la necessità di tenere i prezzi più bassi su quei modelli, verranno usati dei pannelli OLED standard.

In poche parole, sembra che Apple stia seguendo la stessa trafila seguita con gli iPhone. Almeno per il momento non si hanno altre indicazioni in merito, ma le indiscrezioni arrivate in queste ore forniscono già un velo di speranza in più. Ben presto dunque la qualità si alzerà anche per gli iPad minori.