Apple prepara un super display per l'iPhone 17, appuntamento al 2025

Apple continua ad equipaggiare i suoi iPhone base con display nettamente inferiori ai modelli Pro. Si tratta di pannelli che, sebbene i prezzi siano elevatissimi, continuano ad avere una frequenza pari a 60Hz mentre il resto dei dispositivi mobili ormai da tempo utilizza frequenze più fluide ed elevate.

Stando però a quanto riportato all’interno di un nuovo rapporto, Apple potrebbe finalmente essere pronta a fare il salto di qualità che gli utenti richiedono. Secondo alcune fonti molto accreditate, l’azienda di Cupertino doterà con ampia probabilità tutti e quattro i modelli della serie iPhone 17 di pannelli OLED LTPO.

Apple pronta a lanciare nel 2025 i pannelli LTPO per gli iPhone 17

Apple ha intenzione di compiere un gran salto di qualità, o meglio di far sì che i dispositivi di base possano compierlo. Nel prossimo 2025 si potrebbe infatti avere il passaggio dall’attuale tecnologia LTPS utilizzata nei modelli “non Pro” a quella OLED LTPO. In questo modo si aprirebbe la strada al ProMotion, frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz che è da qualche anno un’esclusiva dei modelli Pro.

Il motivo, dando ascolto ad una fonte nel settore, evidenzia la necessità di differenziazione. Poiché le differenze che ci saranno tra l’attuale iPhone 15 ed il prossimo iPhone 16 saranno minime, la serie iPhone 17 dovrà essere necessariamente più innovativa.

Questo passaggio ai pannelli LTPO risulta molto significativo in quanto la tecnologia ProMotion consente ai prodotti di Apple di ultima generazione di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento tra 120 e 1 Hz per bilanciare il consumo della batteria. Tale flessibilità si traduce in immagini e animazioni più fluide solo quando necessario.

Con tale soluzione, i modelli 14 Pro e 15 Pro vantano display always-on, in grado di mostrare varie informazioni tra cui orologio, widget e notifiche anche da bloccati. Tutto ciò potrebbe essere un motivo in più per gli utenti di acquistare un iPhone “non pro”.