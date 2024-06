Apple presenterà la nuova app "Password" la prossima settimana?

L’ormai imminente Worldwide Developers Conference 2024 si terrà presso l’Apple Park di Cupertino il prossimo 10 giugno. In questa occasione, Apple presenterà una serie di novità per il suo ecosistema, con un particolare occhio di riguardo per quanto concerne l’Intelligenza Artificiale.

Tra le tante presentazioni, secondo Bloomberg, potrebbe esservi anche una nuova app chiamata semplicemente Password. Come è facile intuire, questa sarà utile agli utenti per gestire le parole di accesso in modo comodo e sicuro, un po’ come avviene con i tanti password manager in circolazione.

Allo stato attuale, Apple consente agli utenti di salvare le credenziali di accesso utilizzando il portachiavi iCloud o salvando i dati direttamente sui propri dispositivi (iPhone, iPad o Vision Pro). Come è facile intuire, però, l’app Password dovrebbe andare oltre, offrendo una sincronizzazione per diverse categorie di credenziali, come passkey o reti Wi-Fi.

A rendere ancora più interessante l’applicazione in questione, però, vi sarebbe una caratteristica che va oltre ai classici metodi di gestione password proposti da Apple.

L’app Password di Apple è solo una delle tante novità previste per il WWDC24

Secondo quanto trapelato, infatti, Password dovrebbe supportare Windows: un’apertura non da poco nei confronti del sistema operativo di Microsoft. Nonostante ciò, non si parla di un’integrazione con Android. Dalle informazioni finora svelate, la nuova app potrebbe apparire con iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15.

Come descritto da Bloomberg, l’app dovrebbe offrire la compilazione automatica di nome utente e password, oltre alla possibilità di generare credenziali in modo automatico, un po’ come già fatto da Google Authenticator.

L’introduzione di questa app è solo una delle tante novità previste per l’evento che, per esempio, sarà il palcoscenico ideale per presentare il nuovo sistema operativo iOS 18. Non si parlerà comunque solo di software: da quanto risulta, infatti, la kermesse potrebbe essere il momento ideale per lanciare nuovi modelli di AirPods e AirPods Max.