Apple: pronti due dispositivi pieghevoli per il 2026, non c'è solo iPhone

Più volte gli utenti hanno potuto apprendere dal web che Apple starebbe lavorando a un paio di dispositivi pieghevoli, tra cui un iPhone a conchiglia. Questo avrebbe il nome codice V68 e una volta aperto si trasformerebbe in un iPhone con design e dimensioni di un modello tradizionale. Il secondo pieghevole dovrebbe essere un ibrido tra iPad e Mac con M5 e un display interno da 20,3 pollici nel momento in cui dovesse aprirsi completamente. L’ultima volta che sono arrivate notizie in merito ai dispositivi Apple pieghevoli, gli utenti hanno appreso che l’iPhone a conchiglia (soprannominato iPhone Flip) sarebbe uscito nel 2026, mentre l’iPad/Mac pieghevole sarebbe uscito un anno dopo.

Secondo quanto riportato da nuove indiscrezioni, entrambi i dispositivi pieghevoli arriveranno nel 2026. A quanto pare è possibile restringere anche un po’ il campo: Apple rilascerà per primo l’ibrido iPad/Mac pieghevole durante il secondo trimestre del 2026. L’iPhone pieghevole arriverà invece verso la fine dell’anno. Secondo quanto riportato, Apple sta attendendo prima di lanciarsi nel mondo foldable a causa della sua preoccupazione per la durata dei display utilizzati su tali dispositivi.

Apple pronta al lancio dei pieghevoli ma solo dal 2026

A maggio qualcuno sosteneva che Apple avesse firmato un contratto con Samsung per i display pieghevoli. Proprio il mese scorso, Apple si è aggiudicata un brevetto che riguarda questi particolari schermi, proponendo un pannello di vetro più resistente. Questo pannello è più spesso sugli angoli e sui bordi e si assottiglia verso il basso. La scelta dell’azienda di rilasciare prima l’ibrido pieghevole iPad/Mac sarebbe stata adottata per dare a Samsung più tempo per produrre abbastanza display pieghevoli per gli iPhone.

All’inizio di quest’anno, si diceva che Apple avesse già in mano due diversi prototipi di iPhone. Uno era un iPhone pieghevole simile alla linea Galaxy Z Fold, e l’altro era un iPhone a conchiglia simile alla serie Galaxy Z Flip. Probabilmente è così ma a quanto pare c’è ancora bisogno di attendere.