Apple rilascia iOS 17.5.1, c'era un bug che ripristinava le foto cancellate

Al lancio di iOS 17.5 molti utenti erano entusiasti. Il nuovo aggiornamento rilasciato da Apple per gli iPhone era molto atteso per alcune migliorie, ma a quanto pare sarebbe accaduto qualcosa di realmente insolito. Dopo che gli utenti hanno scaricato iOS 17.5 e iPadOS 17.5, sembra che le immagini cancellate abbiano iniziato a riapparire sui loro iPhone e iPad. Apple in queste ore sta rilasciando gradualmente il nuovo aggiornamento software che dovrebbe risolvere il problema.

Il bug in questione era in grado di ripristinare le foto di cui gli utenti pensavano di essersi sbarazzati una volta per tutte. Qualcuno riferisce che immagini cancellate più di 10 anni fa improvvisamente siano ritornate a far capolino sullo smartphone.

iPhone e iPad in tilt con le foto che ricompaiono: arriva iOS 17.5.1

La situazione che è accaduta agli utenti Apple in possesso di un iPhone o di un iPad era alquanto strana. Di solito le fotografie eliminate possono essere ripristinate entro 30 giorni, dopodiché sarà il dispositivo ad eliminarle definitivamente. Secondo quanto riferito dagli utenti però molte foto tendevano a ripristinarsi da sole, con qualcuno che avrebbe notato anche un ripristino praticamente istantaneo: dopo aver cancellato una o più foto, bastava un secondo e queste ricomparivano.

Oltre a ciò, alcuni utenti hanno affermato che le foto cancellate sono riapparse benché in passato essi non abbiano utilizzato iCloud. Questo dunque ha fatto scattare l’allarme: vuol dire che le foto restano immagazzinate nella memoria interna del dispositivo. Qualcuno addirittura riferisce di aver visto sul web una foto proveniente da un iPad che sarebbe stata ripristinata da un account del vecchio proprietario.

Apple ha rilasciato iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1 per risolvere il problema. Nella nota di rilascio dell’aggiornamento, Apple afferma che sarebbe stata la corruzione del database a causare la visualizzazione delle foto cancellate nella libreria Foto. Insomma, sembra che il problema pian piano sia destinato a rientrare.