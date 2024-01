Oltre a iOS 17.3, che introduce una nuova funzionalità di sicurezza che difende le informazioni sensibili memorizzate sull’iPhone in caso di furto, Apple ha rilasciato anche altri aggiornamenti. Sono infatti ora disponibili al download macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 e HomePod 17.3.

Le nuove versioni di macOS Sonoma, watchOS e tvOS possono ora essere scaricate sui dispositivi compatibili

L’aggiornamento del sistema operativo del Mac può essere scaricato tramite la sezione Aggiornamento Software in Impostazioni di Sistema. Oltre a Sonoma 14.3, sono disponibili anche macOS 13.6.4 (per chi ha un Mac con Ventura) e macOS 12.7.3 (per gli utenti fermi a Monterey).

Per quanto riguarda le novità introdotte dall’ultimo update di Sonoma, ci sono le playlist collaborative e le reazioni con le emoji in Apple Music e una nuova sezione AppleCare e Garanzia in Impostazioni attraverso la quale consultare la copertura di tutti i dispositivi abbinati al proprio Apple ID.

I Mac compatibili con macOS Sonoma:

Mac Mini (2018 e successivi)

Mac Studio (2022 e successivi)

Mac Pro (2019 e successivi)

MacBook Pro (2018 e successivi)

MacBook Air (2018 e successivi)

iMac Pro (2017 e successivi)

iMac (2019 e successivi)

watchOS 10.3 e gli altri aggiornamenti

Sugli Apple Watch compatibili, watchOS 10.3 si può scaricare tramite l’app Watch sull’iPhone sincronizzato con lo smartwatch. Per installare l’aggiornamento, l’indossabile deve avere almeno il 50% di carica residua e deve essere in carica.

Oltre ai soliti miglioramenti generali, l’aggiornamento porta con sé il nuovo quadrante “Fiori dell’Unità”. «I fiori che sbocciano e i colori vivaci del nuovo quadrante rappresentano il panafricanismo e simboleggiano le generazioni che lottano insieme per contrastare le ingiustizie ed eliminare le barriere sistemiche», scrive Apple.

Per quanto riguarda infine tvOS 17.3 e il software HomePod 17.3, non si segnalano nuove funzionalità ma solo bug fix e miglioramenti delle prestazioni generali.